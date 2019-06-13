是否可能連署參選？王金平：我不知道耶！

藍委王金平。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月13日電（記者 倪鴻祥）前“立法院長”、不分區“立委”王金平的友人、現年72歲的書法家曾玉鼎4天前發起連署支持王參選2020大選，已獲300、400人連署，引發揣測他脫黨參選的可能性。王金平今天上午舉行記者會否認叫人推動連署，說是朋友自動自發。但被問到是否有可能連署參選？王金平則說“我不知道耶！”



根據《“總統”“副總統”選舉罷免法》第23條規定，連署人數須達最近一次“立委”選舉人數1.5%，約為27萬4576人



王金平於6月5日國民黨5人小組前往會面時宣布不參加黨內初選，但他連日來仍在北中南各地成立“王金平之友會”造勢活動並安排媒體專訪，引起外界關注。近日又傳出王的友人推動連署挺王選2020，讓外界揣測他脫黨參選的可能性。



有關友人幫他推動連署，是否他會脫黨參選？



王金平反問“怎麼會這麼解讀呢？這是我們熱心的朋友自動自發去做的連署行為。”



王金平強調“對我來講，我真正要連署的話，一下子全台一致的同時發動，怎麼會只有一、兩個來做？這沒有意義、沒有效果，所以這是朋友熱心的做法。”



媒體問，是否有想過要連署參選？王金平答，還沒有。



媒體再問，是否有可能連署參選？王金平說“我不知道耶！”



對於連署支持人數若有很多的，會不會重新考慮參選2020？王金平說，“這個幾百個人、相差這麼多，怎麼會去考慮這個問題，我不會去反應這些事情。”