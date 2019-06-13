林毅夫：從70年發展看經濟學理論創新

来源：网络 中評社北京6月13日電／2019年是新中國成立70周年。在中國共產黨的領導下，經過全國上下的不懈探索，我國從一個貧窮落後的農業國家，發展成為世界第二大經濟體、製造業第一大國。回顧過去不平凡的70年，前30年我國努力建設工業現代化推動經濟發展，未擺脫貧困；後40年創造了人類經濟史上不曾有過的發展奇跡。結合我國自身發展經驗和其他發展中國家的發展狀況來看，反思主流的理論思潮並進行理論創新很有必要。這既可以幫助我們洞悉國際上主流經濟理論適用的局限性，也有利於我們抓住時代機遇推動經濟學理論的自主創新。



新中國70年經濟發展的框架簡述



新中國70年經濟發展大體可分為兩個階段：第一個階段是從1949年到1978年，推行計劃經濟體制；第二個階段是從1978年底到現在，推進改革開放，建立和完善社會主義市場經濟體制。當前，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。



過去70年，我國經濟發展從大的方面來講，可分成兩個階段：第一個階段是從1949年到1978年，推行計劃經濟體制；第二個階段是從1978年底到現在，推進改革開放，建立和完善社會主義市場經濟體制。



在計劃經濟時期，我們所參考的經驗主要是“蘇聯模式”，其目的是想在一窮二白的基礎上建立起一個完整的重工業體系。當時國際主流的結構主義發展學理論也有同樣的建議。這種發展方式雖然可以讓一個發展中國家在一窮二白的基礎上迅速建立起一個現代化的工業體系，但對於推行這種發展方式的發展中國家而言，經濟發展的總體成績並不好。從我國的情形來看，在計劃經濟制度下，中國建立了較為完整的現代化工業體系，但工業效率極其低下，人均收入水平很低，人民生活水平長期得不到改善，與發達國家的收入差距也不斷擴大。



1978年底，我國在社會主義國家中率先從計劃經濟體制向市場經濟體制轉型。而且，我們的轉型並沒有遵循當時國際上主流的新自由主義經濟理論，而是解放思想、實事求是，先推行了漸進的雙軌制改革，同時設立經濟特區等，創造局部有利條件來克服基礎設施和營商環境的瓶頸限制。

