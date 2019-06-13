外媒：最近，美國豆農很痛苦……

中評社北京6月13日電／外媒稱，隨著中美大豆交易量銳減，中國為滿足龐大的內需，從巴西等地增加了採購。當前，美國豆農正面臨痛苦。



《日本經濟新聞》網站6月12日報道，在對華大豆出口方面，巴西的反應很迅速，在美國產大豆大量上市的2018年秋以後持續供應大豆，將對華出口比上年提高了三成。位於巴西南部的穀物出口基地的貿易商相關人士表示，“2018年經銷的大豆達到往年所沒有的數量”。



報道稱，痛苦的是美國的農戶。



由於豐收和出口減少產生影響，美國產大豆的庫存處於歷史最高水平。芝加哥大豆期貨（近期合約）5月上旬一度跌破8美元（1美元約合6.9元人民幣）／蒲式耳，時隔約10年創出新低。比上年下跌一至兩成。



另據路透社此前報道，美國行業組織官員曾發出警告，美國大豆可能永遠失去中國市場份額。據美國大豆出口協會美國大豆市場營銷的高級主管保羅·伯克表示，無論怎樣，中國也不太可能像2016年那樣創紀錄地進口美國大豆。



報道稱，中國是全球最大的大豆消費國。



媒體觀察到，為拓寬銷路，美國豆農正另尋他法。



按照《日本經濟新聞》網站的說法，由大豆出口業者組成的美國大豆出口協會的代表奔波於20多個國家，今年春季還訪問了日本和泰國等亞洲國家。在日本，代表向制油公司等相關人士強調了美國產大豆的重要性。

