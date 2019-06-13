外媒：中國生意人在德國鄉村紛紛設廠

《塞浦路斯郵報》6月11日文章，原題：中國生意人在德國鄉村紛紛建廠，全文如下：



霍普斯特滕－魏埃爾斯巴赫鎮——位於德國西部萊茵蘭－普法爾茨州風景如畫的山丘上的一個小村鎮，將成為數百家中國公司看似不太可能的所在地。這些中國企業正希望征服歐洲市場。



在該鎮約3500人口中如今有800人是中國人。在曾是美軍軍營、被稱為橡樹園的地方，中國人建起商業綜合區。



中國企業家彭志雄（音）說：“我想在德國發展自己的產品。”他4年前跟家人一起從中國南方的廣州搬到這裡。他的目標是在汽車技術方面與德國公司合作，比如智能停車架。其他搬到小鎮來的中國人則表示，他們喜歡這裡的氛圍。劉朝陽（音）受雇於一家生產裝飾品和派對用品的中國公司，他說：“我喜歡的是，這裡的空氣非常好，工作環境很棒，工作時間也不算太長。”



這個小鎮已吸引到近300名中國投資者入駐，他們正建起由樓房、工廠、辦公室和展廳組成的巨大商業綜合區。該小鎮商業綜合區的創建者之一安德魯·肖爾茨說，目前已投入3000萬歐元，下一期建築將於今年年底竣工，準備迎來100家（中國）投資商。這些建築背後的遠景是，最終會有500到800家中國公司甚至德國公司入駐這裡。當地人很歡迎中國投資的到來——這個小鎮為此多獲得40萬歐元的企業稅收，而且人丁也興旺了。（來源：星島環球網）