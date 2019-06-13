法國呼籲歐洲共同回擊美方單邊訛詐

中評社北京6月13日電／近期，美國總統特朗普在接受媒體採訪時再次對法國葡萄酒進口發出關稅威脅，稱美方葡萄酒業常年受法國不公正待遇，急需改變這一不平衡現狀，暗示將對法國進口紅酒徵收重稅。



此言論在法國引起軒然大波。法國各界人士認為，此舉是美國單方面推行貿易保護主義行為的又一例證，其實質是迫使以法、德為代表的歐洲國家在歐美貿易談判中向美國妥協。法國各界呼籲歐洲各國以團結統一立場強硬回擊美方單邊訛詐行為，充分維護歐洲利益與多邊主義。



法國媒體指出，葡萄酒進口關稅是法美兩國經常性貿易衝突之一，這也不是美國第一次“敲打”法國進口葡萄酒。2018年11月份，特朗普就曾譴責法美兩國在葡萄酒領域存在嚴重失衡：“法國以生產優質葡萄酒聞名，但美國的葡萄酒也是如此，可問題在於美國難以在法國銷售美產葡萄酒，美國必須改變這種現狀。”



對於美國政府提出的問題，法國媒體分析稱，法美間在葡萄酒領域確實存在失衡態勢，但法國葡萄酒占美國葡萄酒的市場份額僅為32%。法國海關服務數據中心顯示，法國市場仍然消費了大量美國其他產品，美國商品在歐洲市場上也常年占據優勢地位。在2007年至2018年間，法國從美國進口的葡萄酒增加了200%，歐洲也成為美國產品最大出口市場。法國媒體認為，特朗普片面強調法國葡萄酒在美國市場的優勢競爭力，極不合理且有違全球化競爭規則，是極為明顯的保護主義。



法國總統馬克龍曾表示，美國常以“不合理的論點”引入關稅，美方挑起的貿易戰不僅“殺死了歐洲鋼鐵工業”，更使其“好友”班農支持的民粹主義受益。馬克龍呼籲，歐洲必須通過採取新的保護措施來維護自身利益。



法國媒體也對美方的單邊主義行為給予批評，認為保護主義只會讓美國“更加孤立”。法國《費加羅報》撰文指出，美國政府的“極限施壓”策略終將毫無成效，“美國優先”的保護主義思維並不會讓美國獲得好處。美國政府將商業談判技巧用於全球治理，粗暴地促使對手在弱勢情況下接受妥協性談判，並通過挑釁與對立的方式促其動搖，這種方式推動的談判成果毫無成效且不可持久。同時，美國政府擅用的“關稅武器”最終也將對美造成反噬，使更多美國消費者為政府的保護主義行為“埋單”。

