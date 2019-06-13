美媒：非洲年輕人熱衷學習普通話

美國有線電視新聞網（CNN）6月11日文章，原題：隨著更多年輕人學習普通話，中國在非洲的影響增強，全文如下：



在一間明亮的教室裡，大約20個學生熱情洋溢地演唱了中國國歌，之後是一首中國春節期間傳唱的歌曲。但這並不是一所中國學校，而是距離中國8000公里之外肯尼亞首都內羅畢的一所學校。這裡的學生正在學習漢語。



2020年，會有更多的學生加入他們學習漢語的隊伍之中，屆時肯尼亞的所有學校將正式教授漢語（普通話）和法語、阿拉伯語、德語。13歲的學生桑德拉說：“我選擇學習中文，首先是因為學習一門外語很有趣，其次是因為我想到中國旅遊和在中國做生意。”



肯尼亞課程開發研究所首席執行官尤利烏斯·伊萬說：“中國在世界經濟中的地位變得如此重要，如果肯尼亞人懂普通話，那麼肯尼亞必將從中受益。”



肯尼亞並不是教青少年學習普通話的唯一非洲國家。在南非，漢語自2014年以來就一直是學生的選修語言課程。2018年12月，烏幹達也在一些中學引入普通話課程。烏幹達國家課程開發中心專家亨利·阿德拉穆恩古尼說：“我們想為烏幹達年輕人提供在國外就業、受教育和經商的機會，這就是我們為他們提供學習漢語的機會的原因。”



就在非洲擁有文化中心的數量而言，中國僅次於法國排在第二。法國和英國傳統上利用法國文化中心、英國文化教育協會等在國外施展影響力，而中國與非洲大陸上的任何一個國家都沒有殖民關係。倫敦政治經濟學院中非關係研究員伊拉莉亞·卡羅扎說，非洲各國政府把引入漢語課程視作對非洲年輕人未來的投資，“非洲各國政府希望，他們將來到中國或者在非洲經營的中國公司找到更好的工作。”



儘管存在一些擔憂，南非羅德斯大學非洲語言研究教授拉塞爾·卡斯舒拉說，對於非洲人來說不學習漢語那簡直太幼稚了，因為中國是很多非洲國家的主要貿易夥伴。他補充道：“這和非洲人19世紀學習英語、法語和葡萄牙語一樣重要。”只不過，那時的殖民者將其語言強加於人。



卡斯舒拉說，非洲人經常需要學習新的語言，只要外語是可選的，將它們納入學校課程就不是問題。“納爾遜·曼德拉也曾學習南非荷蘭語以便更好地了解南非白人。同樣，我認為學習普通話對非洲人是有意義的。”（來源：星島環球網）