美海警船到南海刷存在　以“執法”為幌子挑事

中評社北京6月13日電／“美國海岸警衛隊將幫助(南海)沿岸國家保護自己的專屬經濟區”——據美國彭博社和《菲律賓星報》等媒體報道，美國海岸警衛隊太平洋地區司令琳達·費根11日上午在菲律賓馬尼拉舉行的電話會議上對媒體傳達出這樣的信息。美國海岸警衛隊被“美國之音”稱為“美國在南海的新工具”，其這番行動顯然來者不善。



據彭博社11日報道，費根當天上午在馬尼拉舉行的電話會議上說，“伯索夫”號和“斯特拉頓”號將與在日本橫須賀基地的美國第七艦隊一同部署，以加強沿岸國家“漁業執法領域的能力建設”。她稱，美國海岸警衛隊加大在南海等地區的存在，將有助於強化有爭議水域沿岸夥伴國家的主權。



《菲律賓星報》12日引述費根的話稱，美國“非常願意和夥伴國家合作，幫助那些在保護專屬經濟區方面遇到困難的小島國”。她同時稱，這種合作將在“斯特拉頓”號數日內被部署到南海後進行。報道稱，美方承認，美國海警船過去幾個月一直在南海監視中國“民兵武裝”在南海地區的活動。



“美國海岸警衛隊吹捧他們在數千英里之外的西太平洋日益增多的行動，正值中國海警船和民兵船加大主權宣示力度之際”，彭博社稱。美國喬治城大學安全研究中心專家蘇利文表示，“美國海岸警衛隊的責任區域在過去20年不斷擴大。在與中國關係緊張的背景下，他們似乎也正在被要求更多地保護西太航道”。



新加坡《海峽時報》11日稱，美國近來顯示出讓海岸警衛隊在南海刷存在感的趨勢。5月14日，在美菲“肩並肩”年度聯合軍演期間，“伯索夫”號和兩艘菲律賓海岸警衛隊艦艇曾一起在中國聲稱擁有主權的南海水域航行。香港《南華早報》稱，捉襟見肘的美國海軍已經讓海警船只參與行動，“伯索夫”號3月還曾伴隨美國海軍一艘驅逐艦穿越台灣海峽。



“海警船給了美國在南海新的工具”，“美國之音”5月20日曾發文稱，美菲聯合軍演雖然很多，但美國海警船上次訪問菲律賓還是在7年前，出動海警船“將擴大美國在南海的接觸範圍，讓抵制中國南海擴張的行動變得更多元化”。東京國際基督教大學國際政治學者史蒂芬·納吉稱，“這向北京傳遞了一個信息，即美國在該地區的參與有四五個層次，而不僅僅是軍隊層面。”台灣淡江大學戰略研究所副教授黃介正認為，“使用美國海岸警衛隊是應對低強度、未到海軍介入程度，但涉及中國海上民兵組織、中國漁船或武裝漁船的部分”。

