差距若小於1%？羅文嘉：對雙方有高度信心

民進黨秘書長羅文嘉接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選民調今天公布，早上10點30分，蔡英文與賴清德代表都抵達民進黨，開封民調資料。秘書長羅文嘉在開封前受訪說，不管誰代表民進黨參選2020，黨中央工作就是要去整合社會的力量。



至於初選後會不會安排蔡賴會？羅文嘉表示，這是技術性問題，之後再進行磋商，重要是態度與高度，以及面對未來的共識。



如果蔡賴民調差距小於1%，會不會有變數？羅文嘉也說，制度規定很清楚，不管差距多少，大家都有一定高度，既然參加初選應該就可以坦然面對，雙方應該都沒有問題，他對雙方有高度信心。



賴清德陣營發言人李退會前受訪表示，昨天傍晚賴清德就早早休息，心情很平靜，對結果“審慎樂觀”。這是一個競爭非常激烈的初選民調，雙方應該會在伯仲之間，這是可能可以預測的，等結果出來之後，會在合適的時間點對外說明。



李退之說，他們對這次中央黨部辦理初選民調，程序、技術上的公正公平相當有信心，但在整個初選民調過程中，也看到有些民眾對中央黨部提出若干反映，主席卓榮泰與秘書長羅文嘉也都相當友善、有高度的直接跟當事人聯繫，同時對大眾公開承諾，一定會徹查、釐清爭議，這樣一來對初選民調有更完整的公信力。



會不會擔心後續整合問題？李退之說，這是初選過程的重點，初選走到今天結果將要揭曉，重要的是大家來檢視、支持初選民調的結果，團結打贏大選。只要民調結果公平、公正的執行完畢，應該就是一個民主的結果，沒什麼不理想的問題；而競爭過程就是黨內選出最強候選人的過程，沒有勝負輸贏的問題，民進黨還是要團結推出一個最強的候選人來打贏明年的大選。