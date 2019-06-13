新居屋超額認購近60倍　收申請表近30萬

新一期五九折居屋昨晚截止申請，不少市民到樂富房委會居屋中心交表，當中不乏為子女申請的父母。 中評社香港6月13日電／房委會以市價五九折推售的新一期居屋“居屋2019”及“白居二2019”共有6個項目，共提供4871個單位，昨晚7時截止申請。不少市民把握最後機會趕到樂富房委會居屋中心遞交申請表，當中不少是幫子女交表的父母。據房委會最新數字顯示，截至下午5時，累計收到約10萬份居屋或白居二申請表。在網上申請方面，累計收到約196000份居屋和97000份白居二申請。今次接獲的申請料超額逾59倍。客務中心累計派出約205000份申請表，當中約58000份是居屋綠表和147000份是居屋或白居二的白表。



私樓太貴父母支持子女申請



香港商報報道，樂富房委會居屋中心交表現場昨有不少是幫子女交表的父母。有市民表示，私樓售價太高，無力負擔，子女惟有抽居屋。其中蕭女士表示，已幫任職護士、月入3萬元的兒子交表，若有幸抽中居屋，全家都會幫助兒子供樓。另一位已退休的葉先生表示，是協助月薪1萬多元、任職文員的兒子交表。他坦言私樓樓價太高，無力負擔，惟有買居屋。



也有就讀大學四年級的陳先生稱，心儀馬鞍山錦暉苑，指該區環境舒適，方便上學，若抽中或會與女友同住。他續稱，今期居屋首期最低只需10多萬港元，相信能夠應付，加上父母亦願意資助供樓，負擔不算重。



6屋苑4871單位最平156萬



雖然今期居屋至今共有23.2萬份申請表，超額46倍。由於今次提供網上申請，樂富房委會居屋中心昨早未見大排長龍。有到場交表的市民表示，擔心網上申請表格會出現漏洞，故親身遞表。



新一期居屋共有6個項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵湧尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共提供4871個單位，實用面積介乎276至568平方呎，售價156萬至529萬元，預計8月攪珠，11月揀樓。