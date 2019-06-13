福建檢方對碳九洩漏事故8責任人提起公訴

来源：网络 中評社北京6月13日電／福建省人民檢察院12日發布消息，泉州市泉港區人民檢察院日前經審查決定，依法對泉港碳九洩漏事故8名相關責任人員向泉州市泉港區人民法院提起公訴。



福建省人民檢察院通報稱，檢察機關以重大責任事故罪和謊報安全事故罪依法對東港石化公司法定代表人黃某仁、副總經理雷某華、常務副總經理陳某芳提起公訴。以重大責任事故罪依法對東港石化公司員工徐某清、劉某山、陳某山以及“天桐1號”化工船作業人員葉某彪、林某定提起公訴。



（來源：人民網）