王金平：民調說我七成支持者流向郭台銘

王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月13日電（記者 倪鴻祥）外傳前“立法院長”、不分區“立委”王金平退出中國國民黨2020初選後，支持者主要流向鴻海董事長郭台銘及前主席朱立倫，王金平今天上午對此回應，只有做民調的人才清楚，民調有說七成流向郭台銘，三成流向其他的。



有媒體報道，王金平不參加黨內初選後，他的支持者主要流向郭台銘及朱立倫，外界臆測王金平可能與郭台銘合作，王金平上午對此作出回應。



王金平表示，這方面民調的人才知道，這是從各方面分析所得結論，他自己是不清楚，有民調說，有七成流向“郭董”，三成流向其他的，但這個他不清楚。



郭台銘昨天接受廣播訪問時透露6月底將在出生地板橋舉辦造勢活動，王金平說，很好，這也是獲得民意支持的做法。



郭台銘不滿6月11日出席國民黨“初選同志座談會”提出8點要求都未被採納，會後他配合黨中央唸聲明，隔天會議內容卻全部曝光，質疑黨中央對他不利，似乎受到委屈。



對此，王金平表示，黨中央的做法不談也罷；他不曉得“郭董”與黨中央之間的問題，所以不予置評，但黨中央過去的做法，讓部分的參選人、有意願的人，或者是社會也覺得很奇怪。



不過，王金平沒有再進一步說明黨中央過去的做法有哪些。



藍營憂心，高雄市長韓國瑜的“韓粉”與“郭粉”在網路上互相攻擊，有愈演愈烈的情形，可能造成黨內分裂。



王金平指出，這也是他的憂慮，所以希望國民黨內部不要互相攻擊或有攻擊的言論，讓國民黨更不團結，所以他希望黨能更團結，大家一起努力獲得2020政權再輪替。



至於民進黨今天公布初選結果，王金平說，不管蔡英文或賴清德誰出線，都是國民黨最強的對手，他們實力都很堅強，所以國民黨更應團結。