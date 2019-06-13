英女王被爆與丈夫“各過各的”　幾周不打照面　

英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲利普親王10日剛過98歲大壽，英國媒體卻在這個節骨眼上踢爆他跟女王之間的尷尬關係。據英國《快報》12日報道，一個名叫查理·普羅科托爾的王室八卦新聞編輯對媒體爆料稱，菲利普親王事實上已經跟女王“各過各的”，兩人甚至“連續幾個星期”都不打個照面。



報道稱，兩年前，菲利普親王宣布退出王室公務活動，此前他缺席了女王官方生日閱兵、諾曼底登陸75周年等重大活動，甚至自己的生日也沒有出現在公眾面前，外界紛紛猜測他的健康狀況。據說菲利普親王僅把白金漢宮當作“工作場所”，而不是“家”，目前他基本不住在白金漢宮裡，而是住在數英里外的一處農場小屋裡。不過也有消息稱，他現在每天都會跟女王通電話。



菲利普親王和伊麗莎白二世於1947年11月結婚。英國媒體稱，兩人在70多年時間裡一直保持著“親密穩定”的關係。女王曾表示，丈夫是她的“力量和後盾”。不過近期曝光的傳記作品顯示，他們夫妻兩人之間曾爆發過嚴重衝突，導致其關係持續緊張並始終存在裂痕。尤其是1952年伊麗莎白二世登基後，菲利普親王提出兩人的子女，也就是查爾斯王子和安妮公主應當使用父親的姓氏蒙巴頓，但女王本人、王室主要成員乃至英國前首相丘吉爾都強烈反對，認為王室子女應當使用英國王室的姓氏溫莎。據說菲利普親王對此深感傷心，並說自己是“唯一一個不能讓親生子女用自己姓氏的男人”。



1960年，女王又懷孕了，也就是後來的安德魯王子。時任英國首相麥克米倫在日記中披露，女王專門找他商量過新生兒姓氏問題。因為菲利普親王對該問題一直耿耿於懷，而女王又深愛丈夫，希望丈夫開心。麥克米倫在日記中寫道：“讓我感到不安的是，菲利普親王為這件事幾乎對女王採取殘忍的態度。”麥克米倫把問題推給了時任副首相巴特勒等人。巴特勒則稱，女王曾流著淚跟自己談子女姓氏的問題，最終，折中方案找到了，那就是從安德魯王子開始，今後王室子女的姓氏都改為蒙巴頓—溫莎，而不是溫莎。（來源：環球時報）