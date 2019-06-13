京張高鐵全線鋪軌完成　今年底運營

來源：網絡 來源：網絡 中評社北京6月13日電／12日上午10點18分，在北京北站外的京張高鐵清華園隧道進口，隨著鋪軌機牽引著最後一組500米長鋼軌緩緩駛入接軌點精准落位，京張高鐵全線鋪軌完成，向著開通運營目標邁出了重要一步。據介紹，9月，京張高鐵將啟動聯調聯試，並將於今年底開通，屆時，乘高鐵從北京到張家口將縮短至1小時內。



京張城際鐵路有限公司黨委書記、董事長馬侃彥介紹，京張高鐵是國家《中長期鐵路網規劃》中“八縱八橫”京蘭通道的重要組成部分，是京津冀協同發展的重要基礎工程，同時是2022年北京冬奧會的重要交通保障設施。未來將與“呼張”和“大張”兩條高鐵線路相連，對於促進京津冀協同發展、連通西部地區具有十分重要的意義。



據了解，京張高鐵起自北京北站，途經清河站、昌平站、八達嶺長城站、東花園北站、懷來站、下花園北站、宣化北站、張家口站，全長174公里。通車後，乘高鐵從北京到張家口的時間將由現在的3小時縮短到1小時內。



馬侃彥介紹，京張高鐵鋪軌工作主要由中鐵三局承擔。自2018年11月1日開始鋪軌以來，京張公司組織各參建單位優化施工組織、加強資源配置，克服了工期緊迫、交叉作業、長距離大坡道鋪軌等諸多困難，順利完成了京張高鐵和崇禮鐵路的鋪軌任務。京張高鐵和崇禮鐵路（正）線鋪軌完成，為今年9月京張高鐵聯調聯試和年底開通奠定了堅實的基礎。



中鐵三局京張六標鋪架分部副經理黃建超介紹，由中鐵三局承建的京張高鐵正線鋪軌310.8公里，自首鋪以來，按照鋪軌工期安排，調集精兵強將，優化施工組織穩步推進。面對鋪軌作業標準高、交叉作業面多、30‰長大坡道給鋪軌施工帶來的巨大挑戰，為全力實現“精品工程、智能京張”的建設目標，不斷優化方案和資源配置，創新施工工藝，改造機械設備，應用智能機器人檢測，採用機械化、自動化鋪軌機組和施工信息化等手段，大幅提高了軌道精度和施工效率。



“面對時間緊、任務重、標準高、軌種多的任務考驗，我們採取多重手段，運用‘三卡死、六監控’質量控制法，加大母材質量檢查力度，加密接頭質量抽檢頻次，嚴把出廠前接頭外觀檢測與超聲波探傷質量，本著不讓一個不合格接頭出廠的原則，將100米母材鋼軌經過4次焊接、16道工序焊成500米長鋼軌，保證了焊接鋼軌的高質量。”黃建超說，“同時，自2018年10月以來，基地各部優化組織、協同配合，加班加點連續奮戰，按照時間要求準時將成品軌運送到鋪軌現場，最繁忙時段，確保每天運送一列車12.5公里成品軌到鋪軌施工現場，全力確保鋪軌工作進度。”

