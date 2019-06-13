說“中華民國”地區　韓國瑜：口誤

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月13日電（記者 洪德諭）“行政院”13日召開“行政院會”，中國國民黨高雄市長韓國瑜在“行政院長”蘇貞昌接任“閣揆”後首度出席院會。會後韓接受媒體採訪，被問到講“中華民國”“地區”一事，韓說，這是口誤，拿這種東西再去做文章、抹黑追打沒必要。



蘇貞昌曾在4月底表示，希望韓國瑜能夠參加院會，因為他上任以來，6都市長唯獨韓缺席，不知道他在忙什麼。13日“行政院”院會韓國瑜終於出席，韓在9點20幾分抵達，10點50分左右離開。13日的院會，六都都有派人出席，不過僅高雄市為市長出席，其他5都都派副市長出席。



對於13日的院會，韓國瑜會後受訪表示，針對登革熱疫情請“中央”幫助高雄兩件事情，第一個是經費補助、第二個是若要調動“國軍”部隊的化學兵團幫忙消毒，蘇貞昌都允諾同意支援，因為大家知道登革熱疫情爆發將非常令人擔心，且對於高雄市城市形象影響太大。



韓國瑜也說，會中也向“行政院”報告關於仁武科學園區、捷運線延長的環評，與高雄財政的困難，“行政院”是否考量修改財政收支劃分法，這些報告後大家互動非常好。



不過，針對「彌陀機場設置計畫」的問題，韓國瑜指出，蘇貞昌說12次評估不可行主要是空域的問題。他認為，小港機場晚上12點要宵禁不像現代化的院轄市，一定要有24小時的大機場，未來希望高雄市、“行政院”共同來思考。



另外對於昨天被問到香港問題時，韓國瑜脫口說“中華民國”“地區”。韓國瑜說，這個是口誤，這樣講是根據兩岸人民關係條例台灣地區與大陸地區就是如此。韓批，他時常一個口誤被抓著窮追猛打，他怎麼可能這樣講，拿這種東西再去做文章、抹黑追打沒必要，對於有些有心人士抓著語病來打特別澄清一下。