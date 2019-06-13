霍金首任妻子寧波尋根　其曾祖父是寧波人

簡在上海演講。本文圖片由李蓓提供 6月11日，寧波人的朋友圈都在轉發一篇《瀟湘晨報》的報道——《霍金女兒竟有中國血統 中國行特地去寧波看故土》，裡面提到，正在上海參加活動的霍金的首任妻子簡·霍金透露，自己有中國血統，自己的曾祖父是寧波人。



這個信息讓寧波市民感到很意外：霍金的女兒、英國兒童小說家露西·霍金竟然還和寧波有著這樣的淵源？報道說，簡要來寧波尋根，那她最後來了嗎？尋根成功了嗎？很多人對此充滿了好奇，但可惜的是報道裡並沒有透露更多信息。



昨天下午，記者輾轉聯繫上了簡和露西此次中國行的組織方——湖南科技出版社的隨行編輯李蓓。



她們來了，還吃了寧波湯圓



李蓓此時正陪同簡和露西完成了杭州站的活動。她告訴記者，此次，露西是帶著和父親霍金一起創作的兒童科普系列圖書《喬治的宇宙大冒險》，來中國舉辦“喬治的宇宙大冒險——露西·霍金中國科普之旅”活動的，活動一共四站，之前去了北京、長沙、上海，最後一站是杭州。簡是陪同露西一起來的，此行的其中一個目的就是到寧波尋找家族的信息。所以雖然行程非常緊張，露西和簡還是特地抽時間來了寧波。



露西和簡是6月9日結束上海站的行程後，傍晚到的寧波。



“晚上，她們想去看一下寧波的港口，就去老外灘逛了一下，江邊有很多酒吧，晚上也很熱鬧，寧波的夜景很漂亮。”李蓓說。



因為知道天一閣收藏了豐富的家譜資料，所以，簡和露西第二天上午徑直去了天一閣，希望能找到與家族有關的信息。



但是簡知道的關於曾祖父的信息實在有限，只知道曾祖父姓名的中文發音為LIN YING HUA［凌英華（音）］，出生於1852年，高祖父姓名的中文發音為LIN KUN。1876年，曾祖父去了澳大利亞，在那裡遇到了曾祖母。簡了解的高祖父LIN KUN當時在寧波是一所學校的校長。



可惜的是因為信息不確定，又時隔久遠，天一閣之行未能幫簡完成尋根的夙願。



當天下午，她們就離開了寧波前往杭州。簡的首次“故土”行，沒有超過24小時。



“不過，簡和露西在寧波吃了當地的海瓜子，還吃了寧波湯圓，寧波之行讓她激動不已。”李蓓說，簡非常感謝寧波朋友的熱情，尤其是天一閣工作人員的熱情接待，雖然沒有直接找到家族的資料，但是也發現了很多歷史信息，非常有收獲。



簡還透露，她會繼續尋找的，甚至打算寫一本書，來講述自己家族和寧波的淵源。



李蓓說，相信以後有機會，簡還會再來寧波的，簡說自己對寧波有著特別的感情。



想寫一本關於家族與寧波淵源的書



昨天，記者還聯繫上了天一閣副研究館員應芳舟，是他負責接待的簡和露西：



“她們來之前曾聯繫過我們，我也事先從網上了解了一下信息，簡在自己的一些作品中都有提到自己祖上是寧波人，但信息非常有限。”



“因為她們提供的線索非常有限，加上中文英文表述之間的差異，我們能幫到她的也很有限。比如簡說自己的高祖父是學校校長，但1876年左右，寧波正規的學校很有限，基本還是類似私塾的概念。”



“我看得出來，她尋根的意願比較強烈，我也提供給她一個清單，希望她回國後能收集更多的信息線索，希望我們能幫到她更多。”



“她也有提到想寫一本書，關於家族與寧波淵源的，所以想了解更多關於曾祖父那個年代寧波的風土人情、史料文獻等，我們也告訴她，如果有需要，以後可以保持聯繫，我們也會盡可能地提供幫助。”



最後，簡和露西還與大家拍了合影。應芳舟說，也歡迎她們以後再來寧波。

