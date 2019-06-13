新黨青年軍反對“港版太陽花”

新黨青年軍召開記者會表示，香港抗爭是台灣“太陽花”的翻版。（中評社） 中評社台北6月13日電／新黨青年軍13日上午召開記者會，直指目前在香港發生的“反送中”暴力示威，就是台灣“太陽花”的翻版，並且同樣倒果為因，不談群眾暴力進攻立法會，只一面倒譴責警方執法，再藉由各種造謠煽惑恐懼，無視“逃犯條例”修訂乃針對刑期七年以上且排除政治犯的案件引渡，惡意將國際上普遍的引渡條款扭曲成侵害民主，目的就是為了反中。



新黨發言人王炳忠說，修訂“逃犯條例”是因應港人在台殺人後逃回香港、無從審判的大漏洞，正如林克穎撞死台灣人後回到英國逍遙法外，現在“逃犯條例”草案規定由行政部門將符合條件的案件交由法院裁定引渡，這和兩岸共同打擊犯罪協議、“中華民國”引渡法的程序都一樣，本來就是國際慣例，台灣沒有理由反對。



王炳忠說，香港透過修法，規範回歸前未處理的引渡台灣、大陸、澳門的問題，將引渡台灣、大陸的案件範圍、條件、程序載明，這本是法治的落實，卻被說成迫害民主，那難道學太陽花暴力占領，才是民主法治？



王炳忠指出，現在一堆人譴責港警執法，但看看歐美警察對付手無寸鐵示威者之兇悍，何況“反送中”示威者已拿起可致人命的削尖鐵支，對警方扔磚塊、鐵馬，仿效太陽花進攻立法會。王炳忠並拿出“太陽花”和“反送中”的影像對照，參與者同樣對法案內容一知半解，相關宣傳都以謠言製造恐慌，如反服貿所謂“服貿通過就會低薪資高失業”、“理髮店洗頭兼洗腦”等，與今天反送中宣傳“打工仔會失業”、“教會也會被打壓”一樣在造謠。更明顯的，就是反服貿、反送中尤其也都以暴力攻擊警察、強勢攻占公署，幾乎就是同一工廠、同個模子製造的產物。



新黨新媒體工作群召集人蘇恆說，馬英九稱“太陽花把台灣害死了”，但如今台灣政治人物一面倒助長暴力民粹，尤其是中國國民黨只會拿香跟拜，不但不敢引領人民走上正確的道路，更可能重蹈當年失去政權的覆轍，有失其應當承擔的責任。反服貿的結果，讓台灣錯失區域經貿整合的機遇，把台灣帶上反中、仇中的不歸路，今天要競選“總統”的人選，能不警惕“港版太陽花”對民主法治的傷害？



蘇恆質疑，現在檯面上想要競選“總統”的人，都聲稱反對一國兩制，但他們不能光說反對，應該說明那他們要什麼？是兩國，還是一國一制？請說清楚他們要將台灣帶往的方向。



新黨文宣委員會副主委林明正說，台灣一面倒反對因應港男在台殺人案的逃犯條例，這是沒有道理的。尤其美國政府出言干涉香港立法，揚言要取消香港國際特別關稅地位，與香港反送中示威裡外呼應，“顏色革命”色彩濃厚。以美國過去在各地搞“顏色革命”的結果，造成的是當地陷入無止盡的動盪，美國正是這樣把香港、台灣當成壓制中國的棋子，逼迫大陸只能收緊，最後取消香港的“一國兩制”，兩岸爆發戰爭，美國拍拍屁股就走人。



林明正批評，中國國民黨跟著“反送中”什麼勁？想想當年馬英九認為對台灣有利的政策，就是用這套暴力攻占的手法毀掉，最後連國民黨的政權都被搞垮了，將來如果國民黨執政，反對者再用“太陽花2.0”發動占領，你國民黨要不要支持？