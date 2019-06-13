綠初選民調將出爐　陳建仁台中遇媒體快閃

陳建仁13日上午到台中西屯區出席瑪利亞社會福利基金會“極重多障服務大樓”動土典禮，動土後就快閃離場。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月13日電（記者 林谷隆）陳建仁13日上午到台中西屯區出席瑪利亞社會福利基金會“極重多障服務大樓”動土典禮，民進黨2020初選電話民調將在13日中午出爐，陳建仁雖然已經宣布無意連任，但作為蔡英文的副手，媒體還是關注他對初選的看法。但可能因為時機點敏感，陳建仁參與動土後，未依行程排定接受媒體聯訪，而是在維安人員護衛下提早離場。



瑪利亞基金會於1988年設立“瑪利亞啟智學園”，創辦人為莊宏達醫師，是專為極重多障孩子所設的機構，然而，由於此類服務甚具複雜性與特殊性，在台灣並不普遍，大部分的孩子都在家裡，無法得到適當的教育與復健治療，甚至被隔絕在社會之外。



陳建仁表示，台灣身心障礙者達117萬人，當中重度及極重度身心障礙者有13萬人數，但是目前機構能照顧的重度、極重度只有2204人，服務相當有限，感謝瑪利亞基金會創立30年來，擔任拓荒者、先行者與典範者。政府為了提升對身心障礙者的服務，努力增加相關經費，希望透過質跟量的提升，為身心障礙者提供更多服務。



隨後陳建仁與瑪利亞基金會創辦人莊宏達、台中市副市長陳子敬、天主教台中教區主教蘇耀文等人一起進行動土儀式。原訂動土後，就要進行媒體聯訪，記者都被安排在採訪區，主辦單位卻忽然更改行程，瑪利亞創辦人莊宏達親自送陳建仁離場，媒體高喊民進黨初選結果將要出爐，陳建仁也沒有停下腳步，在維安人員護衛下離場。