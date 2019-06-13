郭台銘連喊4次：韓市長是我兄弟、真兄弟

郭台銘接受媒體訪問。（中評社 資料照） 中評社台北6月13日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020提名初選競爭白熱化，近來兩大熱門人選高雄市長韓國瑜的“韓粉”與鴻海董事長郭台銘的“郭粉”網內互打激烈，郭台銘今天上午到台灣大學癌醫中心醫院出席說明會時面對此事，郭連喊4次“韓市長是我兄弟，是真兄弟”，還要求媒體別“見縫插針”，別“挖陷阱”讓他跳。



郭台銘上午抵達台大癌醫中心醫院時，回應媒體時事議題，一聽到有關韓國瑜的問題就十分謹慎。



對於韓國瑜說“中華民國”地區不能接受“一國兩制”遭學者批評矮化“主權”，郭台銘表示，“韓市長是我兄弟，你們不要見縫插針”，與韓國瑜無關的問題，“不要混為一談”。



媒體問前主席朱立倫說不要做一個“放煙火的市長”，似在暗諷韓國瑜？郭台銘先說“我沒放過煙火”，接著再次強調“韓市長是我兄弟，別挖陷阱讓我跳。”



媒體後來詢問他捐錢給成立台大癌醫中心醫院，郭台銘強調，等下所有團隊都會說明，事實勝於雄辯，他做了45年的實事， 一切都以事實證據呈現大家面前，希望媒體多報社會陽光面，多報愛心面，多報國民黨團結，“韓市長是我兄第，我跟他真是兄弟，兩人同一個國小出來”，希望媒體多報社會正能量。



郭台銘亡妻林淑如、胞弟郭台成皆因癌症過世，因此2007年與台大前校長李嗣涔簽約，以郭旗下的永齡基金會捐出150億元投入癌症醫療，日前有媒體報道台大癌醫中心醫院去年12月19日展開對內試營運，當時公開預計今年7月4日開幕，但資金疑未到位。郭台銘上午和台大現任校長管中閔及校方相關人士舉行“永齡攜手台大抗癌捐贈決心不變媒體說明會”，指出民進黨政府擋台大校長人事一年多，所以等了一年多有錢還捐不出去，如今台大已編預算，不但150億會到位，還會加碼50億，總共會捐200億元。