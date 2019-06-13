CNML格式】 【 】 【打 印】 
快訊：民進黨初選民調　蔡英文勝出
http://www.CRNTT.com   2019-06-13 12:18:09


民進黨2020初選民調蔡英文勝出，卓榮泰召開記者會。（中評社 黃筱筠攝）
　　中評社台北6月13日電（記者　黃筱筠）民進黨2020初選民調，今天中午公布結果，蔡英文以35．67％比27．48％勝出，小贏賴清德8．2％，將代表民進黨爭取2020連任。

　　民進黨2020初選民調自10日開始至12日共3天，由於進行順利，已達1萬5千份有效樣本，民進黨今天上午10點半進行民調資料開封，中午由黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉等舉行記者會宣布結果。

　　傳出賴清德將在下午1點半召開記者會。

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：