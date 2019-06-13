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快訊：民進黨初選民調 蔡英文勝出
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2019-06-13 12:18:09
民進黨2020初選民調蔡英文勝出，卓榮泰召開記者會。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選民調，今天中午公布結果，蔡英文以35．67％比27．48％勝出，小贏賴清德8．2％，將代表民進黨爭取2020連任。
民進黨2020初選民調自10日開始至12日共3天，由於進行順利，已達1萬5千份有效樣本，民進黨今天上午10點半進行民調資料開封，中午由黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉等舉行記者會宣布結果。
傳出賴清德將在下午1點半召開記者會。
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