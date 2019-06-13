郭台銘：629辦敦親睦鄰活動　不動員

鴻海董事長郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北6月13日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘12日在廣播受訪時透露月底將在新北市板橋辦活動。他今天上午強調，時間應該是在6月29日星期六晚上，他沒有遊覽車，不是造勢，只是回到出生的地方跟所有同學辦一個敦親睦鄰的活動。



郭台銘上午到台大癌醫中心醫院，和台大校長管中閔及相關人士舉行“永齡攜手台大抗癌捐贈決心不變媒體說明會”，指當初捐的150億會到位，還會加碼50億，總共會捐200億元，郭台銘也針對他月底要辦活動一事作說明。



郭台銘表示，月底是一個活動，不是一個造勢活動，是要辦一個敦親睦鄰的活動，請大家支持他，他的同學、故舊，從小看他長大的長輩等希望他在出生地板橋辦一個活動。



郭台銘指出，舉行的地點有兩個方案，一個是下雨一個是不下雨，下雨在室內，時間應該是6月29日星期六的晚上，他沒有遊覽車，沒有任何東西，是支持他的鄉親自己站出來，它只是一個活動，不是一個造勢活動。



至於會不會被拿來做人氣比較？郭台銘說，他講過，不是造勢，沒有遊覽車，都是當地人開車、或是騎腳踏車，機車可以到達的地方，以板橋新北為主，跟板橋國小120周年所有老同學們大家聚會一下，所以沒有動員，就是一個傳一個這樣子而已，人數就是看大家，他也不會到其他縣市辦活動，只有這一場敦親睦鄰的活動。