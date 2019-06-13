卓榮泰：我們希望團結心情持續下去

民進黨主席卓榮泰宣布蔡英文初選勝出。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選民調結果今天中午揭曉，蔡英文以平均數字35.67%勝出賴清德的27.48%。民進黨主席卓榮泰在記者會上表示，他在記者會前已經與蔡賴兩人通過電話告知結果。媒體詢問輸的一方有認為民調公正？卓強調，兩位參選人對於民進黨沒有太大存疑，我們盡量做到平衡雙方。剛剛簡短通話是報告結果，往後我們會加強聯繫，目前沒有得到不同意見的表達，我們希望團結心情持續下去。



民進黨初選電話民調10日起開始進行，12日順利進行完成，上午10點半進行民調資料開封，中午12點半舉行記者會，由卓榮泰與秘書長羅文嘉出席記者會。



記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



羅文嘉報告民調開封過程，邀請雙方代表各一名，以及主席還有他，在中央黨部進行開封，將這三天來進行的有效樣本進行一個一個核對，確認無誤之後，雙方確定之後進行統計。



他表示，我們完成有效樣本總共5家民調公司有16051份有效樣本，其中市話8056通電話，手機7995通 ，有效樣本符合這次相關規定。12點完成統計，讓各委員委員簽名確認，30分鐘後進行記者會。



卓榮泰表示，在經過剛剛很漫長，也很嚴謹的拆封計分過程之後，蔡英文同志得到35.6768%，賴清德同志27.4843%，依照這樣的數字結果，我們可以宣布的是蔡英文同志勝出，這一次的“總統”初選 我們正式的法定公告，還是要在下周三中執會通過。