洪嘉鴻：王金平若脫黨參選是自殺行為

國民黨台中市黨部法律顧問、前台中市議員洪嘉鴻。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月13日電（記者 林谷隆）針對坊間出現王金平參選2020連署，黨籍前台中市議員洪嘉鴻接受中評社訪問表示，看到有王金平友人進行連署，顯然是有人鼓勵王脫黨參選，這是我們不樂見的發展，這對國民黨也是一大傷害，期盼國民黨中央與參選人用最大的誠意與王金平懇談，但初選還是按計劃走完。



對於王金平脫黨參選可能性？洪嘉鴻回答，王金平在國民黨奉獻一輩子，以歷史留名角度，總是不希望在最後一盤做一件讓外界覺得很遺憾的事情。睿智的王金平應該是不要脫黨參選，因為這樣做，會讓國民黨無法勝選，對於王的政治生涯也是一種自殺行為，藍營支持者不樂見這樣的情況發生。



洪嘉鴻，國民黨籍，1959年出生，曾任屏東縣、台中市、高雄市地方法院法官、兩屆台中市議員、國民黨台中市議會黨團執行長。現為台中律師公會常務監事，主持泓嘉法律事務所。



王金平的朋友、現年72歲的書法家曾玉鼎4天前發起連署支持王參選2020大選，已獲300、400人連署，引發揣測他脫黨參選的可能性。王金平今天上午舉行記者會否認叫人推動連署，說是朋友自動自發。但被問到是否有可能連署參選？王金平則說“我不知道耶！”



洪嘉鴻表示，2020候選人如果不是政黨推薦，照法律規定就需要達到27多萬連署人數，才有機會參選。



他分析，如果王金平真脫黨，國民黨形同實質分裂，這是我們不樂見，所以現在看到王金平辦公室表態是友人好意，並不是王金平或王辦主動行為。在這關鍵時刻，我們期盼國民黨中央與這幾位參選人，用最大的誠意與王金平懇談，這對國民黨團結很重要。



王金平先是表態不參與國民黨初選，現在又傳出有友人進行2020連署，這會對國民黨帶來什麼衝擊？



洪嘉鴻告訴中評社，國民黨、民進黨在這次黨內初選氛圍都很奧妙，王金平有這些動作，或是挺王人士有這種動作，事實上對國民黨也是一大傷害。但是民主機制，還是要維持，國民黨目前已經開始進行初選，幾位參選人都是優秀的黨內同志，應該要把初選順利走完，讓黨的提名回到正常軌道，這才是人民樂見。