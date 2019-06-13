美國與波蘭達成框架協議　將向波增派千名駐軍

中評社香港6月13日電／美國白宮12日說，美國已經與波蘭達成框架協議，將向波蘭增派1000名美軍士兵。



白宮在當天下午發布的一份聲明中宣布上述決定。聲明還表示，波蘭已同意出資修建增派美軍駐扎所需的各類基礎設施。



據新華社報道，美國總統特朗普當天早些時候在白宮會見了到訪的波蘭總統杜達。特朗普在會晤開始之際回答記者提問時表示，美國將從德國或歐洲其他地區調配人手前往波蘭，而不會對歐洲額外增兵。當被問及美國是否會在波蘭“永久駐軍”時，特朗普並未正面回答。



特朗普與杜達當天在白宮簽署了旨在強化雙邊防務合作的聯合宣言。在隨後舉行的聯合記者會上，特朗普表示，波蘭同意購買32架F-35戰機，並將從美國購買總值約為80億美元的液化天然氣。特朗普稱，美波還簽訂了意在擴大民用核能領域合作的合約。



杜達在記者會上表示，波蘭不想被納入俄羅斯的“勢力範圍”內，美國增兵將強化波蘭與西方國家關係。



波蘭1999年加入北約，駐波蘭美軍現有約4500人，為輪替駐軍。據報道，波蘭政府希望北約能夠增加駐軍，並已邀請美國在波蘭境內永久駐軍。



俄羅斯外長拉夫羅夫4月底曾表示，美國若增加在波蘭駐軍人數，將破壞俄與北約簽署的雙方關係基本文件，而美國增兵波蘭也不會令歐洲更安全。