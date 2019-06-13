發言人：蘇貞昌回應需求　韓國瑜起立鼓掌

Kolas Yotaka。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月13日電（記者 洪德諭）“行政院”13日召開院會，中國國民黨高雄市長韓國瑜首度在“行政院長”蘇貞昌接任“閣揆”後出席院會。“行政院”發言人Kolas Yotaka會後轉述，蘇貞昌對於韓國瑜的要求都以清楚的日期與金額一一回應，也分享自己擔任2個縣市首長的經驗，最後韓還起立為蘇鼓掌。



蘇貞昌曾在4月底表示，希望韓國瑜能夠參加院會，因為他上任以來，6都市長唯獨韓缺席，不知道他在忙什麼。13日“行政院”召開院會韓國瑜終於出席，韓在9點20多分抵達，10點50分左右離開。13日的院會，六都都有派人出席，不過僅高雄市為市長出席，其他5都都派副市長出席。



會後Kolas Yotaka轉述，蘇貞昌一開始先感謝韓國瑜特別跑一趟，也提到韓過去好像沒來過，韓則特別提到這是第二次，蘇回他當院長沒有來過，韓再回是賴清德當院長來，有輕鬆來回的對話。



Kolas Yotaka說，對於韓國瑜提的需求，蘇貞昌都在第一時間以過去的做法、已經核撥款項一一回應，像是蓋新機場的問題，蘇貞昌說彌陀機場前政府就已多次評估不可行，提醒韓國瑜有構想、想法也要可以執行，同時提醒韓相關資料都隨手可查，像是改善高雄國際機場，中央已在去年2月投入新台幣250億整修小港機場。



Kolas Yotaka表示，蘇貞昌向韓國瑜提到過去3年已補助新台幣2千多億，也分享擔任2個縣市首長的經驗，韓國瑜最後也起立為蘇貞昌鼓掌。



至於韓國瑜講到“中華民國”“地區”一事，Kolas Yotaka說，蘇貞昌最後也請韓國瑜以後稱“中華民國”後面不要再加地區。