中評關注：蔡英文出線爭連任　柯P喜憂參半

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）民進黨2020黨內初選結果出爐，蔡英文不僅勝過賴清德，還遙遙領先中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲10%上下。對於柯文哲來說，雖然還未鬆口2020要不要參選，但若柯屆時出馬挑戰，可以想見蔡的出線，對柯是喜憂參半。未來蔡、柯兩人在泛綠票源的競爭上，勢必針鋒相對、越演越烈。



蔡英文的出線對柯文哲來說喜的部分，蔡英文長期在多項2020藍綠白三足鼎立的民調中，僅維持2成5上下的支持率落後韓國瑜、柯文哲；包括《美麗島電子報》5月民調、《聯合報》5月20日公布民調、《ETtoday新聞雲》5月15日公布的民調、《遠見》5月8日公布的民調。而此次黨內初選民調蔡卻衝上35%以上的支持率，蔡短時間內上衝的民調相當不尋常。



其次，蔡英文執政3年多，在這段期間內所處理內政議題的方式讓台灣社會民怨沸騰，包括年金改革、一例一休、前瞻計劃、司法改革等，破紀錄地在短時間內與台灣社會各階層對立，導致民進黨在2018九合一選舉中崩盤大敗，事後也僅有蔡辭黨主席這般不痛不癢的負責方式，民眾都看在眼裡。蔡英文是一項無法經過壓力測試商品印象已深刻在民眾心裡，擴張中間選民的力度有限。



至於對柯文哲來說憂慮的部分，長期以來蔡英文與柯文哲兩人的票源重疊率十分高，就連柯文哲都說過，“蔡的支持者跟我的重疊比較高”，因此在重疊選票、淺綠票源的競爭勢必越趨激烈。柯文哲在端午“喬蛋”影片上傳一天就有42萬人次觀看、新節目“這就是科學”上傳12小時就有11萬人次觀看，顯見目前20至39歲的網路世代年輕選民，柯仍佔有優勢。



但蔡英文在元旦過後，便一直以年輕化形象大打空戰，如上網紅節目、IG上傳貓狗照片、突然現身年輕人聚集的西門商圈等地，蔡一部部有計劃地在分食柯文哲一直獨占鰲頭的年輕選票，且民進黨對2020大選戰略已定調打“統獨牌”，而普遍台灣年輕人對統獨議題還是十分敏感，會不會影響年輕人的支持是個問號，蔡會否再年輕族群連下數城，端視柯陣營如何應對。



最後，民進黨內初選蔡英文與賴清德雖殺的刀刀見骨，蔡陣營不遺餘力營造對蔡英文有利的初選環境，讓賴時有抱怨，但民進黨一直以來的優良傳統便是在大局下“團結”，蔡、賴兩人的整合應不會演變成民進黨的“內憂”，接下來蔡英文就要轉頭專心打柯、打韓，局勢演變勢必將成一出好戲。