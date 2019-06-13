卓榮泰：即刻啟動整合與選戰模式

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選民調結果今日中午出爐，民進黨主席卓榮泰在記者會上表示，也許這是歷史宿命，就在我們看見香港人民勇敢為這一代香港人拿出這麼大勇氣執行他們使命時，他們為的是下一代不用這樣負擔。民進黨經過86天漫長波折從初選登記到今天結果，產生2020候選人，是我們這一代共同記憶，也留下珍貴歷史。



他更強調，黨中央將啟動整合以及選戰模式，團結勝選是最大目標。



民進黨初選電話民調10日起開始進行，12日順利進行完成，上午10點半進行民調資料開封，中午12點半舉行記者會，由卓榮泰與秘書長羅文嘉出席記者會。



記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



卓榮泰表示，民調結果雙方有輸贏，但是民主初選機制全民是最終大贏家，我們要珍惜這樣民主機制留給歷史，未來要怎麼精進民主化。民進黨與雙方的參選人在面對人民做出決定之前，都會低頭謙卑接受。



他引用兩位參選人說過的話，賴清德說過民進黨需要這場初選，讓我們更團結，我們做到了，也必須更團結；蔡英文也說過競爭為我們帶來進步，團結才能勝選，經過競爭讓大家看到他們擘劃未來藍圖。



他強調，民進黨經過嚴謹公正程序，希望為台灣找出最強“總統”，只有台灣更強，人民才會更安康。



卓榮泰接著說，民進黨要啟動兩個模式，整個任務即刻啟動。首先是，整合工作浩大，但是重要。過去30多年來，為台灣努力的人，希望我們走向整合的路，我立刻啟動整合的模式；第二，啟動選戰模式；初選過程他一直把自己與黨部定位為公正選務機關，現在選出我們候選人，就啟動我們選戰模式，為台灣民主勝地留下珍貴的成果。



他強調，接下來要馬上啟動選戰模式，給黨員任務，團結勝選是最大目標，讓台灣永永遠遠成為獨立的台灣，不會成為香港後塵。未來不只內部團結，也要跟社會加強對話、與公民團體等加強合作，做到全台灣的團結，我們有信心。



最後，卓榮泰向兩位參選人表達他以及全黨最高敬意，維持國家領導人競選過程，帶來好的榜樣，這樣民主典範可以流傳下去。