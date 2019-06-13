媒體追問蔡賴配？卓榮泰：未來合作模式很多

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選民調結果出爐，蔡英文勝出。媒體問到，2020要團結勝選，實際上該怎麼做？ 有沒有考慮再度促成“蔡賴會”。民進黨主席卓榮泰表示，未來合作模式很多。在剛剛記者會之前，他跟秘書長都有跟參選人通過電話，一方面報告這個結果，當然我們也期望兩位參選人，尤其是支持者，在人民已經做出決定之後，在民意之前要謙虛面對。



由於民調過程有民眾檢舉民調過程疑似不公，民進黨秘書長羅文嘉表示，有苗栗民眾檢舉，我們第一時間正式邀集民調委員會開會，正式確認這個個案的狀況，根據流程我們紀錄下來，如果與受訪者表達一致就沒問題，如果不一致，就會把錄音調出來。他也強調，只收到這一件檢舉，目前確認當中，應該等一下聽完錄音檔就會知道了。



民進黨初選電話民調10日起開始進行，12日順利進行完成，上午10點半進行民調資料開封，中午12點半舉行記者會，由卓榮泰與秘書長羅文嘉出席記者會。



記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



卓榮泰表示，黨中央會啟動整合模式，他會想盡各種方法，讓雙方支持者以及溝通各種意見，最重要的就是兩位參選人之間也有一點點時間。就整個結果進一步了解後，會再向民眾溝通交換意見，我們啟動選後整合任務，會立刻做，但細部如何做，讓我們有一點空間討論。



未來可能“蔡賴配”嗎？蔡英文對藍營來說比較好挑戰嗎？卓榮泰表示，未來合作模式很多，這裡不便做任何預測。至於對手陣營要怎麼說，都不是我們能去干涉的，我們只知道，我們已經為台灣人民，站在民意決定之後，找出目前最強候選人，也會全力以赴，團結勝選，這目標之外、任何干擾，都不是我們要去面對的。