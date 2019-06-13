央企為香港大學生搭建青春淬煉舞台

中評社北京6月13日電／6月10日，在2019“共創系列”香港大學生北京暑期實習團赴中央企業實習歡迎式上，兩年前作為實習團團長曾來央企實習的粱鏜輝向學弟學妹們分享了他的收獲：“在央企的實習讓我的普通話進步很大，在找工作時的面試中對答如流。在央企的實習經歷更讓我對國家社會的發展有了更深了解，同時學會如何與同事加強溝通合作，更具有團隊合作精神……”如今，粱鏜輝已經是香港青年聯會副秘書長。



中國通用技術集團團委書記王妘時隔兩年再次見到粱鏜輝感慨頗多。“梁同學越來越成熟自信，普通話也越來越好了。”她說，央企為香港大學生搭建了一個優秀的工作平台，幫助同學們在挑戰中錘煉專業技能，提升工作能力，“香港大學生與內地同齡人進行交流溝通，不同的社會背景和文化環境的年輕人在思維碰撞中彼此了解，締結友誼。”



在歡迎式上，中央企業團工委用一段短片向實習生們展示了新中國成立70年來央企櫛風沐雨的發展歷程。“中央企業的發展史就是一部民族工業的振興史。”中央企業團工委副書記、中央企業青聯秘書長張蕾蕾向同學們介紹說，中央企業是中國經濟的壓艙石和頂梁柱，是參與“一帶一路”建設的主力軍，肩負著推動中國裝備、中國技術、中國標準、中國服務走出去的重任。



“看到央企良好的發展趨勢和祖國強大的綜合實力，我感到即使是一個實習生，也要百分百專注每一項工作任務。”2019“共創系列”北京暑期實習團團長馬海怡從報名參加此次實習活動開始就滿懷期待，“多聽，多看，多交流，雖然實習時間只有6周，但希望自己能多學到一些。”



與馬海怡一樣，香港理工大學大四學生許建邦也對進入央企實習飽含期待。他告訴記者，內地擁有更廣闊的市場和就業機會，經濟社會發展速度突飛猛進，這與央企的貢獻密不可分。“央企對國家發展起著舉足輕重的作用，同時也肩負著多重社會責任，包括提供公共產品的服務，抗擊自然災害等，我很珍惜這次實習機會。”許建邦說。



香港大學生“共創系列”暑期實習計劃由文化和旅遊部港澳台辦公室、中央企業青聯、香港青年聯會等18家機構聯合主辦，目的是幫助香港大學生了解國情，推進內地與香港青少年交流。今年是“共創系列”香港大學生暑期實習團第11次走進中央企業，來自香港大學、香港中文大學、香港科技大學等9所高校的46名大學生，將分別進入中國華電集團、中國通用技術集團、中國中鐵、中交集團等15家中央企業，開始一段精彩的實習體驗。張蕾蕾說，過去10年，央企不斷對香港大學生的央企實習活動進行規範、創新和完善，形成了央企歡迎式、結業式、導師制等行之有效的工作模式以及香港大學生對話央企高管等品牌活動。截至目前，中央企業青聯和多家在京企業共為498名香港大學生提供了實習機會。



“每年我們都會為香港大學生的實習工作悉心準備，為實習生配備工作導師、統籌安排實習崗位、精心搭建學習平台，同時也在生活上指派專人負責，提供及時幫助。”中國華電集團有限公司董事、黨組副書記任書輝說，“對於香港的大學生而言，這是一次了解內地職場、拓寬就業渠道的好機會，實習工作中會面臨如何處理一些具體的問題和挑戰等考驗。對於內地經濟社會發展的脈搏和人文歷史等，相信他們也會悉心去觀察、去思考。”



（來源：中國青年網）