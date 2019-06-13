莫言被牛津大學攝政公園學院授榮譽院士

来源：网络 中評社北京6月13日電／當地時間6月12日，牛津大學攝政公園學院舉行頒授典禮，授予諾貝爾文學獎獲得者、北京師範大學國際寫作中心主任莫言榮譽院士稱號。



牛津大學莫言國際寫作中心也於同日舉行了揭牌儀式，並聘任莫言為寫作中心主任，聘任中國作家余華、蘇童為駐校作家。據校方介紹，這是牛津大學第一個以中國作家名字命名的研究中心。



攝政公園學院院長羅伯特·埃利斯在頒授儀式上表示，莫言寫了許多膾炙人口的作品，包括《紅高粱》等小說被翻譯成英語，在海外也頗受讀者歡迎。“榮譽院士這一稱號十分珍貴，目前為止被學院授予榮譽院士的人屈指可數。授予莫言這一稱號既是對莫言在文學造詣上的肯定，也是近年來牛津大學與北京師範大學等高校合作的成果之一。我們非常歡迎莫言成為牛津大學的一份子，也希望通過寫作中心的建立繼續強化與中方的合作，培育新的作家，進一步促進牛津大學和中國的交流。”埃利斯對記者表示。



莫言在接受記者採訪時表示：“被授予榮譽院士稱號是中英兩國文學和文化交流的組成部分之一，隨著國際寫作中心在牛津大學的落戶，相信未來北京師範大學將與牛津大學在學術交流、人才培養等方面有更加廣闊的合作。”莫言說，英國劇作家莎士比亞的作品讓他受益匪淺，閱讀莎士比亞劇作的習慣持續至今。他希望以莎士比亞為榜樣，未來將寫劇本作為創作的主要內容，從一名“作家”向“劇作家”進行轉變。



牛津大學攝政公園學院創辦於1810年，是牛津大學六個“永久性私人學堂”之一。目前，攝政學院已與北京師範大學文學院確定未來五年在專家互訪、學生交流等方面的合作方案。



（來源：人民網）