華盛頓地緣政治地位下滑　貿易戰加速美國衰退

中評社香港6月13日電／美國總統特朗普上台後奉行美國優先的原則，動輒對包括盟友在內的貿易夥伴加征高額關稅。而在與中國的貿易關係惡化後，越來越多的聲音表示，美國的政治地位和經濟正在發生衰退。



多維綜合媒體6月11日報道，世界報業辛迪加網站發表美國加利福尼亞大學伯克利分校經濟學教授德朗（Bradford DeLand）的文章稱，美國試圖對中國強硬可能加快自身相對的衰落速度。



文章稱，美國國內主張“對中國採取更強硬立場”的人們得出結論認為，由於美國需要保護其在世界舞台上的相對地位，中國的地位必須降低。



但文章指出，這是應對這一挑戰的錯誤方式。短期來看，美國或許可以通過徵收關稅、禁止技術採購和其他貿易戰政策給中國造成一定損失，但這也會對其自身造成很大損害，並且最終，中國人遭受的損失會相對較小。



文章稱，中期來看，美國將面臨更大的問題，因為中國將開始用歐洲和日本取代美國的顧客和供應商。與此同時，剛剛毀掉對華關係的美國將很難說服其他國家來填補中國作為貿易夥伴和投資來源的空白。畢竟，成為世界上不理性的傻瓜是要付出代價的。



文章稱，至於美國的地緣政治甚至軍事選擇，已經所剩無幾。在兩年多混亂的單邊行為之後，特朗普（Donald Trump）政府已經浪費了任何可能與其他國家合作遏制中國的機會。



文章指出，兩年多過去後，美國的同盟關係遭到嚴重削弱，甚至比前總統布什（George Walker Bush）發動災難性戰爭後還要嚴重。美國永遠無法恢復2000年時的那種地位，甚至可能無法恢復2016年時雖然脆弱但仍然穩固的地緣政治地位。



不僅如此，美國知名貿易組織消費科技協會（CTA）的主席夏皮羅（Gary Shapiro）6月11日稱，如果華盛頓對貿易夥伴加征新關稅的威脅成真，美國經濟可能會被推入“特朗普衰退（Trump recession）”。



此外，美國重量級游說團體美國商會（USCC）的常務副會長薄邁倫（Myron Brilliant）6月10日稱，特朗普的“關稅武器化”損害了美國經濟，並與貿易夥伴製造了不確定性。