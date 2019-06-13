初選落敗　賴清德：支持蔡英文競選連任

賴清德在臉書PO出謝票文。（賴清德臉書） 中評社台北6月13日電（記者 洪德諭）民進黨13日中午公布2020初選民調，蔡英文勝出。落敗的賴清德前往台南台灣首廟天壇參拜，鞠躬感謝支持，也為未能達成所託深感抱歉。賴強調，他會履行承諾，支持民進黨所提名候選人，全黨務必團結一致，全力支持蔡英文競選連任。他已親自致電蔡英文表達相同決定，勉勵蔡一定要加油，一定要打贏選戰，一定要成功守護台灣。



民進黨13日中午公布民進黨初選民調，蔡英文以35.67%比27.48%勝出，小贏賴清德8.2%，將代表民進黨爭取2020連任。



民調結果揭曉後，人在台南的賴清德下午1點30分左右抵達台灣首廟天壇參拜，並對外說明對於結果的看法。當賴清德一下車民眾高喊“賴清德加油”、“賴醫師加油”，賴清德面帶笑容心情顯得相當輕鬆，逐一向支持者握手。台南市長黃偉哲、民進黨“立委”郭國文也現身陪同賴清德參拜。



賴清德表示，他我登記參與初選之後，第一個公開行程就是從台灣首廟天壇開始，初選已經結束，也前來叩謝神恩，感謝競選活動一切平安。他感謝支持者，不管他遭遇到什麼困難，舉辦何種競選的活動，或者前進到任何一個地方，一路上幫助他、鼓勵他、支持他，一路相挺的所有人。



賴清德感性指出，“你們每一份支持的力量，就是我前進也是我堅持到最後的動力來源，我非常珍惜你們一個又一個鼓勵的眼神，一次又一次溫暖的握手，以及一句又一句激勵士氣的加油聲！我終身難忘，我用一鞠躬感謝各位對我的支持！”



他表示，最後未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰，他也深感抱歉！



賴清德也提到，歷史必將清楚記載，在台灣局勢險峻，民進黨最困頓的時候，我們並沒有退縮，我們勇敢承擔，我們基於對土地的使命，我們打了一場漂亮的仗，也建立了民主的新頁，我們更成功的激勵了民進黨的士氣，對明年的“總統”與“立法委員”大選作出了最具體的貢獻！



賴清德也強調，在台灣大敵當前的時候，民進黨的初選也應該劃下句點，該是大家團結打贏明年選戰、守護台灣的時候了。因此他剛剛親自致電民主進步黨卓榮泰主席，表達接受初選的決定，同時也會履行承諾，支持民進黨所提名的候選人，全黨務必團結一致，全力支持蔡英文競選連任。



他也透露，已親自致電蔡英文表達相同的決定，也勉勵蔡英文一定要加油，一定要打贏選戰，一定要成功守護台灣。



賴清德說，他是民進黨黨員，深愛這個黨，也願意為這個黨付出奉獻，他生在台灣、長在台灣、在台灣受教育，也成長茁壯在台灣，台灣是我們共同的母親，也深愛台灣，因此再次呼籲大家都能支持蔡英文，並且祝福天佑民進黨！天佑台灣！