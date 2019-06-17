汪毅夫：有關台灣“民主”的傳言

傳單A面 中評社北京6月17日電（作者 汪毅夫）我手頭有一張1990年台灣印發的傳單（圖一、圖二）。傳單之B面有文字說明，謂：“地方自治是民主憲政的基礎，而選舉權、罷免權之行使，則是實施地方自治的必要步驟。中華民國復興基地台灣地區於民國39年（1950）開始實行地方自治，縣、市長，鄉、鎮長，村、里長，省、縣、市議員，鄉、鎮市民代表，都由人民直接選舉產生。對於不稱職的地方首長或民意代表，則由選民依法定程序進行罷免。40年來各項選舉都力求做到公平、公開、公正的原則，在不斷的檢討、改進中，日臻完善。復興基地台灣成功的地方自治，已為民主政治奠定了堅實的基礎”。這傳單里的傳言並非歷史的真實。我們知道，1946年8月，蔣介石已有意假做民主、做假民主。他說：“我們在抗戰以前，對於奸匪（按，指中國共產黨）是基於國法的立場，本著政府的責任，明令討伐的”，“我們現在對付奸黨（按，指中國共產黨）就必須用他自己的方法打擊他自己。他既然不敢公然叛變，而用‘不宣而戰’的方式來攻擊我們，那我們就要用‘不宣而戰‘的方式來回擊他。因為用這樣的方式，可以使得許多不明了中國國情的友邦人士，袪除一種不必要的疑慮，不至於以為我們剿匪是要繼續一黨專政，而不肯容納其他的黨派，實行民主政治”。他算計的“不肯容納”中國共產黨的“民主政治”，當然是假民主！然而，他“不宣而戰”引發的內戰，其情勢卻發生了逆轉。1950年，他只能在台灣一手繼續嚴密捕殺中國共產黨人，另一手則開始假做民主、做假民主。從1950年到1975年，在台灣各項選舉中當選的黨外人士和黨外人數，完全在蔣介石可控的範圍里。其控制的方法之一便是“做票”：在選舉活動里做假。歷史是無情的，蔣介石假做民主、做假民主讓台灣黨外人士有了乘隙活動的空間，而蔣介石在台灣不給黨外參政機會的結果是：造成了一個伺機發動的黨外運動。1975年，蔣介石在台灣病逝。台灣的黨外運動終於有了趁隙而起的時間。台灣的黨外運動是從1975年、從選舉運動開始的；台灣的“民主政治”也是從1975年、從選舉運動開始模仿（包括正面和負面模仿即照搬照演和背離偏離）西方民主政治的。1975年，台灣宜蘭的黨外人士郭雨新參選“立法委員”，結果卻以不可思議的“廢票”問題而落敗。事後，郭雨新的法律顧問姚嘉文、林義雄將競選、訴訟過程的文書編次成書（以《虎落平陽？》為名），多次再版成為暢銷書。書前有姚嘉文寫的《第三種力量》，介紹西方民主政治：作為“第一力量”的執政黨、作為“第二力量”的在野黨和作為“第三力量”的法律，以及政黨輪替：“第一力量與第二力量經常衝突，也經常輪換”云云。從1975年到1990年再到今天，40餘年過去了。從台灣傳來的“民主” 消息，是相當負面的：有人居然喊話“永續執政” ，自命“東廠”，欲置在野的國民黨於死地；犯罪獲刑的民進黨黨魁陳水扁居然可以叫板法律、保外從政。這完全是負面模仿的民主。從假民主到負民主，把神聖的民主搞得一團糟，真不知台灣當道諸公究竟有何顔面拿“民主”說事、有何本錢打“民主”牌呢？



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

