安倍訪伊朗欲為美伊局勢“降溫”

來源：網絡 中評社北京6月13日電／當地時間12日下午，日本首相安倍晉三抵達伊朗首都德黑蘭，正式開啟日本首相時隔41年對伊朗的正式訪問。從東京羽田機場出發前，安倍針對美國與伊朗對立現狀對媒體表示，將為緩和緊張局勢與伊朗坦誠交換意見。不過，安倍到訪引發部分伊朗媒體的質疑。



據日本共同社12日報道，伊朗外交部長扎里夫當天在機場迎接安倍晉三，直播畫面顯示，安倍不時面露笑容。之後，他與伊朗總統魯哈尼在薩德阿巴德宮舉行閉門會談。13日，安倍計劃與伊朗最高領袖哈梅內伊會面。日本在任首相上一次訪問伊朗是1978年的福田赳夫。這也是1979年伊朗伊斯蘭革命以來首位到訪德黑蘭的日本首相。



對於安倍來訪，一名伊朗高官12日對英國路透社表示，伊朗計劃要求安倍充當伊美兩國的調解人，以緩解美國制裁伊朗原油的措施。日本內閣官房長官菅義偉12日在記者會上表示，美伊之間緊張局勢“日益升溫”，整個國際社會對發生偶發性武力衝突的可能性“嚴重關切”，“無論如何都應該避免衝突”。



但部分伊朗媒體並不歡迎安倍以“中間人”身份來訪。12日，伊朗《知識分子報》在頭版刊登題為《安倍先生，你怎麼能相信戰犯呢？！》的文章，配圖是核爆的蘑菇雲，意指美國曾在日本投下原子彈，安倍不應該聽信美國來調解美伊之間的關係。當天，該圖片被不少其他伊朗媒體轉載。



也有日本媒體對安倍此行能發揮多少實質作用提出懷疑。日本《讀賣新聞》網站12日刊登住友商事高級分析師廣瀨真司的文章說，想要做有幾十年對立歷史的美伊之間的橋梁不是易事。日本首相此前在中東沒有什麼存在感，這次到底能對伊朗產生多大影響，“讓我們拭目以待”。《朝日新聞》12日評論說，此次訪問到底能否促進中東局勢穩定、推動日伊關係改善，還是僅僅傳遞美國信息，這對安倍的外交手腕是個考驗。



（來源：人民網）