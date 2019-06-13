美國擬向波蘭增兵千人

來源：網絡 中評社北京6月13日電／多名美國政府官員披露，總統唐納德·特朗普定於12日會晤波蘭總統安傑伊·杜達，屆時可能宣布向波蘭增派美軍部隊大約1000人。



波蘭擔憂俄羅斯軍事活動，數月前開始游說美國在波蘭設立永久性軍事基地。美方官員暗示，這一提議恐怕不會獲得采納。不少分析師認為，在波蘭長期駐軍成本高，不符合特朗普在全球多地減少美國軍事存在的主張。



【增兵大約千人】



一名美方高級官員說，白宮12日將發表“重要聲明”，不僅會“明顯提升”美波軍事關係，還將加強波蘭“在歐洲的防禦和威懾力”。



這名官員拒絕披露詳情。雙方11日仍在商談聲明細節。波蘭總統辦公廳主任克日什托夫·什切爾斯基說，美國在波蘭的軍事存在“在質和量兩方面都將有所提升”。



按照美方官員的說法，美國可能向波蘭增兵大約1000人並派駐一支“死神”無人機編隊，向波蘭提供更豐富的情報。美聯社報道，按照增兵方案，美方將在波蘭靠近俄羅斯的波莫瑞地區德拉夫斯科市新建作戰培訓中心和其他設施。



克里米亞2014年宣布脫離烏克蘭、加入俄羅斯。不少西方國家，尤其是波蘭和波羅的海諸國，多次宣稱俄羅斯構成安全威脅。美國及其主導的北大西洋公約組織2017年開始向波蘭和波羅的海三國部署輪駐部隊，防範所謂俄羅斯威脅。



波蘭1999年加入北約，駐波蘭美軍現有大約4500人。

