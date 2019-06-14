中評關注：蔡賴配若不成　鄭文燦是好人選？

蔡英文初選過關，順利繼續拼連任，綠營第一優先是“蔡賴配”，若協調不成，“蔡鄭配”是否也是選項？備受矚目。（中評社 資料照） 中評社桃園6月14日電（記者 黃文杰）民進黨2020初選結果揭曉，蔡英文擊敗賴清德，是否有“蔡賴配”備受矚目。蔡賴若不能合，蔡英文是否找桃園市長鄭文燦搭檔？“蔡鄭配”是否成為綠營的王牌令外界好奇。



民進黨2020初選，現任蔡英文以35.67%小贏對手賴清德的27.48%。



桃園地方父母官當副手並非沒有前例，2000年的“水蓮配”就是經典。呂秀蓮當時擔任桃園縣長，接受陳水扁的邀請，代表民進黨搭檔參選2000年，擊敗國民黨的連戰蕭萬長的“連蕭配”以及親民黨宋楚瑜張昭雄的“宋張配”。



《2019桃園鐵玫瑰國際音樂節》記者會13日上午在桃園機場入境大廳舉行，機場公司董事長王明德陪同鄭文燦一起出席。



王明德曾任桃園市副市長四年，對鄭文燦的個性與行事風格十分瞭解。王也曾任呂秀蓮桃園縣府時期工務局長，2000年短暫擔任過2個月副縣長。



王明德回顧，當時呂秀蓮被扁徵詢是否擔任扁的副手，呂把縣府小“內閣”都找去大溪鴻禧山莊開會，一個一個問，是否要答應扁？他建議呂最好婉拒，畢竟呂向來都是第一名，擔任副手，可以發揮空間不大。



被問到，蔡找鄭搭檔，是否應該接受？王明德說，礙於身份，他不便多談，但是現在政治氛圍，確實有點類似當年“水蓮配”。



據指出，陳水扁當時會找上呂秀蓮，在於當時黨內派系利益擺不平，呂秀蓮算是政壇孤鳥，沒有自己的山頭，扁找呂搭檔省去分資源困擾。



鄭文燦剛好跟呂秀蓮不同，積極整合黨內各派系山頭，加上桃園市長連任成功，成為綠軍最大地方諸侯，鄭文燦大可等待別人來結盟，不用急著出手。



桃園地方政壇認為，鄭文燦如果桃園市長任期結束，再去接“行政院長”，會遠比當“副手”有更大揮灑空間。加上鄭文燦的“桃園接班人”也未明確，若因此太早離開桃園，有可能會被國民黨拿回執政權。