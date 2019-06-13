蔡勝賴　韓國瑜：內行人看門道外行人看熱鬧

高雄市長韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月13日電（記者 高易伸）民進黨2020初選民調13日中午公布結果，現任蔡英文以35.67%勝出，前“行政院長”賴清德僅獲得27.48%支持，蔡勝賴8.2%。蔡將代表民進黨爭取2020連任。對於民進黨初選民調，中國國民黨高雄市長韓國瑜下午在美濃接受媒體聯訪表示，“內行人看門道、外行人看熱鬧”，這次民進黨初選為台灣民主帶來非常不良的示範。



對於賴清德敗因，韓國瑜說，民進黨身為執政黨，公布初選辦法應該放諸四海，但辦法時程一再變更，賴清德就這麼輸了，這對台灣民主立下不良的示範。



同時韓國瑜也向蔡英文喊話說，賴清德說自己是務實的“台獨工作者”，訴求台灣人支持，但蔡英文要把台灣帶到哪裡？是務實還是“務虛”的“台獨”工作者呢？



媒體也提問，針對民進黨發布民調包括“民進黨中央黨部”、“山水民調”、“全方位”、“趨勢”、“循證”5家民調，蔡英文皆勝過韓國瑜？



韓國瑜微笑表示，過去這3天民調，民進黨再三拜託綠軍的支持者在家裡守電話，而藍軍還是一樣過正常生活，所以這個民調綠軍數字往上攀高非常正常。反過來當藍軍哪天做民調拜託支持者守電話，藍軍數字也會增高。所以這個數字應該只是對民進黨“總統”初選有它意義的存在。對全台整個民意，我想大家看看就好。



媒體追問韓國瑜怎看待民進黨賴清德輸掉初選原因？



韓國瑜說，民進黨“總統”初選看起來大家都覺得是第一次，但“內行人看門道、外行人看熱鬧”，民進黨這次“總統”初選事實上帶來非常不好的民主示範。民進黨為什麼帶來不良的民主示範？因為民進黨是執政黨，你所公布的“總統”初選辦法，一但公布出去放諸四海都認同。結果因為有一個更強的賴清德出來，時間一拖再拖、方式一改再改，拖到最後賴清德就輸掉了。既然民進黨中央黨部公布的你照表操課，那時候輸贏大家都沒話講。這次民進黨所實施的“總統”初選辦法，這一點為台灣民主政治帶來很不好的示範效果。

