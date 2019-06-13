蔡初選勝出　邱毅：國民黨已浮現三危機

民進黨2020初選民調結果出爐，邱毅表示，國民黨有三危機。（照片：邱毅臉書） 民進黨2020初選民調結果。（中評社） 中評社台北6月13日電／民進黨2020初選揭曉，蔡英文打敗賴清德。國民黨前“立委”邱毅在臉書發文表示，國民黨三個危機已經浮現，一、蔡英文一定動用情治檢調行政司法力量，無所不用其極地打擊國民黨候選人。二、由蔡英文的選戰策略及選戰節奏來看，一定有熟悉政情選戰，並深諳鬥爭的高手操盤。三、年輕人選票集中在蔡英文和柯文哲，尤其蔡英文會利用安全主權問題大打恐中仇中牌，挑動民粹氛圍。



以下為邱毅臉書全文：



果如預期，民進黨內初選民調出爐，蔡英文赢了賴清德，而且贏得幅度還不小！



兩個月以前，賴清德還大幅領先蔡英文，而且民調支持度是蔡英文的兩倍多，怎麼才兩個月就豬羊變色呢？



蔡英文逆轉勝的原因，我歸納有下列四項：



一是蔡英文以權勢壓迫民進黨中央更改初選遊戲規則，硬是延後三次，也表現出非贏不可背水一戰的決心，硬是拖垮賴清德，使其“一鼓作氣，再而衰，三而竭”！



二是蔡英文動用情治力量，天羅地網監控賴清德，斷絕了民進黨公職人員和企業人士支持賴清德的路，使賴清德陷入孤立無援的困境。



三是在蔡英文壓力下納入手機民調，而蔡英文的“辣台妹”形象又頗受年輕人喜愛，兩個有利因素匯合形成綜效。



四是賴清德打選戰策略錯誤，政見發表會表現不佳，獨派大老登廣告幫了倒忙，使賴清德聲勢由盛轉衰。



由蔡賴之戰的過程與結果，國民黨的危機已經浮現，綜合來說有三：



一是蔡英文一定動用情治檢調行政司法力量，無所不用其極地打擊國民黨候選人，但韓郭陣營的危機處理能力都是不足的。



二是由蔡英文的選戰策略及選戰節奏來看，一定有熟悉政情選戰，並深諳鬥爭的高手操盤，但韓郭陣營顯然不如甚多。郭的馬英九人馬是繍花枕頭不能打硬仗，韓的拼裝車團隊更處理不了變局。



三是年輕人選票集中在蔡英文和柯文哲，尤其蔡英文會利用安全主權問題大打恐中仇中牌，挑動民粹氛圍。以目前來看，韓反應太慢太漠然，郭表現又太急太刻意，這方面使蔡英文搶占制高點，占了大便宜！