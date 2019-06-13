羅智強：英德假戲快演完　國民黨真鬥何時結

民進黨2020大選初選結果出爐，國民黨台北市議員羅智強在臉書提出看法。（照片：羅智強臉書） 中評社台北6月13日電／民進黨2020大選初選蔡英文勝出，中國國民黨台北市議員羅智強在臉書發文指出，“英德三戲，看倌看懂了嗎？”他預測賴清德會含淚首肯“蔡賴配”。英德這一場假戲快演完了，但國民黨的真鬥何時結束？



民進黨2020初選民調，今天中午公布結果，蔡英文以35.67%比27.48%勝出，小贏賴清德8.2%，將代表民進黨爭取2020連任。



羅智強臉書全文如下：



英德三戲，看倌看懂了嗎？



不出所料，蔡英文勝出，我的“預言家徽章”再添一枚。



讓小強預言家幫大家預測一下，這演了二個月的“英德倫理愛情劇”的接下來劇情吧！



第一戲：“英德內鬥”，蔡英文和賴清德情仇悱惻、驚心動魄。成功贏得觀眾目光，讓英德二人聲望皆谷底翻身、水漲船高。這一幕，已演完。



第二戲：“三顧茅蘆”，蔡英文眼眶盈淚，放低身段力邀賴清德搭擋參選，萬眾翹首期盼，齊聲高呼：“英德不合，如蒼生何？”感人肺腑、盪氣迴腸。這一幕，將開始。



第三戲：“英德搭擋”，賴清德含淚首肯，英德配橫空出世，民進黨士氣大振，人心沸騰，盈蓄2020大選的破竹之勢。這一幕，走著瞧。



演戲的不是瘋子，看戲的倒是傻子。英德這一場假戲快演完了，但國民黨的真鬥何時結束？