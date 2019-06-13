德國首次推出“國家繼續教育戰略”

中評社香港6月13日電／德國政府12日宣佈出台“國家繼續教育戰略”，以在數字化時代加強人才培養、營造新型繼續教育文化。



據新華社報道，該戰略由德國聯邦政府、州政府、商界、工會等聯合製定。德國聯邦教研部部長安雅·卡利切克將這一戰略的推出稱為“德國職業繼續教育的一個里程碑”。據聯邦教研部公報介紹，戰略相關合作夥伴將加強溝通協調，致力於提供更加透明且易獲得的繼續教育機會。戰略總體執行情況報告定於2021年發佈。



“如果我們想利用好數字化轉型帶來的機遇，就必須在職業培訓和繼續教育方面投入更多資金。”德國聯邦勞工和社會保障部部長胡貝圖斯·海爾說，“這是在轉型到來前保持員工從業能力、防止失業，同時確保基礎專業人才的關鍵。”



他說，就業市場正快速變化，未來6年裡，技術進步將導致大約130萬個崗位消失，但同時會產生210萬個新崗位，德國要想在未來保持競爭力，就“必須作出巨大改變”。



“我們希望在德國營造真正的繼續教育文化，”卡利切克說，“職業繼續教育必須成為未來日常工作的一部分。”



她介紹說，相關教育培訓在設計上不應讓從業者感到為難，而是要激勵他們不斷學習。例如，政府方面將推動開發模塊化的互動學習平台，降低終身學習的門檻；還將通過增加獎學金、完善職業資質認定等手段，讓更多人接受繼續教育，增加就業機會。另外，企業方面也應設立繼續教育培訓導師。