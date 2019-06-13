綠議員施志昌：辣台妹讓蔡拉開與賴的差距

民進黨新系台中市議員施志昌。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月13日電（記者 林谷隆）民進黨初選落幕，蔡英文勝出。民進黨新系台中市議員施志昌接受中評社訪問表示，賴清德信守承諾要支持蔡英文，兩人都展現民主風度。過去民進黨“四大天王”黨內競爭，也是殺到“流血流滴”，現在全黨歷經兩個月的紛擾與混沌，勝出者要趕快出來整隊了。



蔡英文以35.67%比27.48%勝出，小贏賴清德8.2%，將代表民進黨爭取2020連任。



對於蔡英文逆轉勝、並拉開與賴清德差距的關鍵？民進黨青年軍出身的施志昌說，一開始他也很難預估初選結果會差距多少，後來不斷聽到民眾對台灣未來的憂心忡忡，蔡英文強硬的態度，讓她得到“辣台妹”的稱號，也慢慢看到蔡的民調拉升。



被視為蔡其昌子弟兵的施志昌強調，“英德之戰”也是因素之一，蔡英文是現任“總統”，卻也受到挑戰，這在全世界都相當罕見，這凸顯了民主的價值，這些都會回饋到蔡英文的支持度上。



施志昌表示，賴是一個信守承諾的人，他說過初選結果沒勝出，就會全力來支持蔡英文，現在果然說到做到。



對於民調結果，蔡英文的平均支持度35.67%，不只超越賴清德的27.48%，也勝過韓國瑜24.51%、柯文哲的22.7%，蔡支持度大勝藍白強棒，與先前各家民調略有差距，這應該如何解讀？



施志昌坦言，在他的認知裡面，因為賴清德登記參選，才讓民進黨初選受到媒體重視，也成為輿論焦點。初選只是短暫的時事議題，更重要是民進黨的執政成果，慢慢讓民眾有管，這是重要因素。