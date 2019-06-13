賴敗選　劉志聰爆料：有黨務高層搞黑幫手段

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北6月13日電／民進黨2020初選今揭曉，蔡英文打敗賴清德。深綠的民報是此次挺賴陣營要角，民報總編輯劉志聰在民調揭曉後，發表一篇題為“初選結束是分裂的開始？”文章，直言初選勝出，對蔡英文而言，只是跛腳時間延後半年，連任之路仍然荊棘滿布。他也爆料，有黨務高層使出黑幫手段，威嚇民主競爭的意義，在在增添日後整合的困難。



民報創辦人陳永興在這次民進黨2020初選中，發起醫界等連署支持賴清德，為挺賴的重要勢力之一。



劉志聰除了在文章痛批民進黨初選不公的種種作為，強調蔡英文陣營仗恃龎大資源，對同志發動不對稱戰爭；中執會破壞民主機制，違背程序正義，已埋下內部分裂根苗，為“總統”選局投下變數。



他說，有人樂觀認為，初選結束，就是團結的開始。證之往例，歷經初選慘烈競逐之後，的確都能快速整合。但這次初選明顯不公平，府、院、黨、“國會”系統，全面動員，競相向權力靠攏，視創黨價值如空氣。竟有黨務高層使出黑幫手段，威嚇民主競爭的意義，在在增添日後整合的困難。初選結束，會不會反而是分裂的開始，因此值得關注。



劉志聰指出，綠營、台派及關心民主人士，之所以力挺賴清德參選，是擔心蔡政府執政三年多，因為領導風格、用人模式及政策走向，並未獲得“國人”認同，才造成九合一慘敗，憂心骨牌效應發酵，導致本土政權無以維繫，台灣主權淪喪覆亡，因而苦勸蔡英文急流勇退。歷經不公平競賽之後，蔡英文初選終究勝出，大家原先憂慮的問題未獲緩解，要如何團結一心，打贏大選這一仗？