最高法：全面推行網上立案　逐步跨域立案服務

中評社香港6月13日電／記者從12日至13日在江西南昌舉行的全國高級法院院長座談會上獲悉，最高人民法院把全面推行網上立案作為今年重點工作，以此為基礎逐步實現跨域立案服務全覆蓋，設立專門服務崗位，最大限度便利群眾訴訟。



針對網上立案和跨域立案，最高人民法院在座談會上提出階段性目標：2019年，長三角地區法院要100%實現轄區內及跨省級行政區跨域立案。



據介紹，目前全國84%的法院開通了網上立案服務，2018年網上立案超過240萬件。全國32%的法院提供了省內跨域立案服務，2018年跨域立案超過12萬件。



最高人民法院立案庭負責人錢曉晨坦言，儘管取得一定成績，但仍存在當事人、律師身份網上確認機制有待健全完善；網上立案應用效果有待提高；多數地區未能提供跨省的跨域立案服務等現實問題。



為此，最高人民法院表示，要加快推進跨域立案訴訟服務改革，以實現跨域立案為突破口，推動跨域訴訟服務全面鋪開，推動實現訴訟事項跨區域遠程辦理、跨層級聯動辦理，切實解決好異地訴訟不便等問題。



與此同時，記者了解到，最高人民法院還將通過提高訴訟服務智能化水平，發揮信息技術對訴訟服務的放大、疊加和倍增作用，致力於提供包括網上立案在內的一站式電子訴訟服務，建設覆蓋全業務全流程、融合大數據分析功能的訴訟服務平台。