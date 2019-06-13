藍議員問民進黨民調真實性？柯文哲笑著求饒

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月13日電（記者 鄭羿菲）民進黨2020初選民調，今天中午公布結果，蔡英文以35.67%比27.48%勝出，將代表民進黨爭取2020連任。無黨籍台北市長柯文哲13日在台北市議會被問到怎麼評斷民調的真實性？柯文哲差點招架不住，連續兩次陪笑臉向市議員求饒道，“不要問我啦，拜託！”



民進黨中央13日中午在記者會上公布黨內初選對比式民調結果，5家民調公司平均後，蔡英文35.67%，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，柯文哲22.7%；前“行政院長”賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。蔡英文小贏賴清德8.2%，將代表民進黨角逐2020爭取連任。



柯文哲13日下午率北市府官員赴台北市議會備詢，中國國民黨台北市議員陳重文劈頭就問，在民進黨中央這份民調中，柯市長大輸蔡英文13%，最好的結果是跟賴清德打平手，會不會為自己抱屈？柯文哲淡定地表示，不會啦。



陳重文追問，那這份民調是真的還是假的？柯文哲則笑個不停地說，不要問他啦，好朋友不要問他啦。陳重文見柯不太想回答，轉變策略聲東擊西問，那你怎麼看這份民調？柯文哲正色道，民調就是民調，跟我們也無關，他也不想說什麼。陳重文指出，但是民進黨把你納入民調啊，而且你還輸給韓國瑜。柯文哲則稱，“三足鼎立的情況下不會贏”。



陳重文再次追問，你的民調只有22.7%耶，你覺得真實性怎麼樣？這番追問讓柯文哲差點招架不住，笑著求饒說，哈哈哈，不要問他，拜託啦。