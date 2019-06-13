中評關注：蔡賴配有可能？蔡話沒說死

蔡英文發表談話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選中午揭曉，勝出的蔡英文下午以迴廊談話方式，談論香港議題，但媒體都聚焦在民進黨初選。對於是否找賴清德搭檔形成“蔡賴配”，蔡沒有把話說死。她說，“一加一大於二的原則是不變，也沒有說哪個一比較大”，我們會坐下來一起討論，為這個黨討論一個最佳方案。



民進黨初選電話民調10日起進行，12日順利完成，上午10點半開封資料，中午12點半舉行記者會。記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，二組數字分別為蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



蔡英文贏賴清德超過8%，幅度不小，下午露面時談香港議題表情嚴肅。但結束記者後走下台後，面對幕僚露出笑容，似乎也有初選終於結束的輕鬆感。



蔡英文今天是以迴廊談話方式進行，但因媒體較多，府方安排在府一入口的“敞廳”。蔡英文講台後面就是階梯，似乎也有著步步高昇的意味。



果然蔡英文談完時事議題，媒體都聚焦在初選，蔡提及，她剛和賴清德通過電話，“賴院長這段時間很辛苦，要休息一下”。



對於後續團結整合的工作，蔡英文說，初選結束，即便進行中，還是國家政務比較優先，她會持續以國家政務為最優先，這個之餘我們會進行整合。她已經和黨主席卓榮泰通過電話，卓也說要坐下來談一下。2020選戰如何部署，以及整合所有力量，不只是她個人要努力，以及黨中央 全體中常委、中執委共同目標下，討論出最好方案，整合應該時間不會太久。