綠營高喊團結　挺賴綠委：先別談蔡賴配

民進黨主席卓榮泰宣布蔡英文初選勝出。（中評社 黃筱筠攝） 蔡英文在5份民調中，不但贏過賴清德，也領先柯文哲和韓國瑜。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月13日電／民進黨2020初選民調蔡英文勝出，曾公開支持賴清德的民進黨“立委”郭國文說，初選誰贏、誰出線就要支持，面對外界各種挑戰，團結才是勝選的不二法門。至於蔡英文的副手人選，郭國文認為現階段不適合談論，更重要的是要尊重當事人意願。



蔡英文在5份民調中，不但贏過賴清德，也領先無黨籍台北市長柯文哲和國民黨高雄市長韓國瑜。



英系綠委羅致政說，這證明蔡英文有爆發力，也有續航力，初選展現蔡英文有拚大選的能力，民調符合我們的期待，能激勵支持者士氣，對大選是有加分的，且民調結果都有超出誤差範圍，不會有任何爭議。



海派綠委也王定宇提到，外面有人提“蔡賴配”，但他認為不宜第一時間談這個，要體會落敗者的心情，且只要他們穩定下來，對於基層嚴重的裂痕跟傷痕，才有機會修補癒合，這樣才能腳步一致，面對艱困又重要的2020年大選。



綠色友誼連線綠委何志偉表示，對於勝選者最大的挑戰還是“整合”，但他相信無論是蔡英文或賴清德，都會努力整合自己的支持者；至於該怎麼做，民進黨的所有人都有2020年要贏的意識，因此大家都會幫忙勝選者，一同整合黨內支持者。

