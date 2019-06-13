柯文哲再次聲明　兩岸一家親是種態度要堅持

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月13日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲13日在台北市議會再次聲明，兩岸一家親是種態度，表示我們願意和平發展，兩岸之間還是有善意交流，這沒有涉及政治，是個最基本的態度，而兩岸一家親是很平和的態度，他覺得應該要堅持。



柯文哲13日下午率北市府官員赴台北市議會備詢，中國國民黨台北市議員陳重文問道上海—台北雙城論壇就要到了，你的立場還是堅持兩岸一家親與五個互相嗎？



柯文哲回應，五個互相是基本態度，他要在聲明一遍，兩岸一家親是種態度，就是表示我們願意和平發展，兩岸之間還是有善意交流，他覺得這沒有涉及政治，是個最基本的態度，應該是沒什麼問題才對。而五個互相（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解）是從2015年一直到現在都沒變，特別是互相諒解是非常好的態度。



陳重文問道，他覺得兩岸一家親是雙城論壇的敲門磚，沒有兩岸一家親就沒辦法進行與上海進行更細部的交流，你認同嗎？柯文哲說，雙方都有各自的優點，上海的硬體建設還是有優點。而兩岸一家親是很平和的態度，他覺得應該要堅持。



上海—台北雙城論壇今年邁入第10年，敲定今年的雙城論壇著重經貿、青年議題和常規的市政交流等議題，往年雙城論壇是在6月底、7月初舉行，去年則因2018地方選舉因素，延後至12月舉辦。外傳今年的雙城論壇預定在7月上旬舉行，而柯文哲也將在月中派團前往上海協商舉辦日期，並想將行程從三天兩夜拉長到四天三夜，上海會議之後，前往長江三角洲“拚經濟”。