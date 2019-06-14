港珠澳大橋一橋連三地 施工難度史上之最

港珠澳大橋橋體呈曲面（中評社 張爽攝） 中評社東莞6月14日電（記者 張爽）在珠江入海口，內地城市珠海與特別行政區香港、澳門，隔海相望，猶如一顆顆散落的珍珠。2018年10月24日，全長55公里的港珠澳大橋正式通車，將三顆珍珠串聯在了一起。



港珠澳大橋橫跨伶仃洋，行駛在大橋上，向車外望去，遼闊的海面一望無際，運送集裝箱的貨輪在水面上忙碌作業。珠海、澳門、香港三地的景觀在眼前切換。



港珠澳大橋最有特色的是一條長達29.6公里的海中橋隧主體工程，其中22.9公里為橋梁，6.7公里為海地沉管隧道，由人工島實現橋隧轉換。



這條海底隧道的建設難度堪稱史上之最。在海底建設隧道，本身就面臨著對接的難題，港珠澳大橋又臨近香港國際機場，為了滿足機場限高的要求，這條海底隧道不能太高，而且被設計成了曲線的形狀，因此有“最美隧道”之稱。



港珠澳大橋的建設者們克服種種困難，歷時十年完成大橋的建設。大橋通車後，從香港到珠海的車程只需半小時，粵港澳三地將緊密連接在一起。



港珠澳大橋管理局行政總監韋東慶親歷大橋建設的過程，在大橋建設工程中度過了幾千個日夜，他說，港珠澳大橋很美，雖然每天都看，但是我們建設人員每天看到的大橋都有不一樣的美。

