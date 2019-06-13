美國通報安理會稱朝鮮去年海上“倒貨”79次

中評社香港6月13日電／聯合國安理會外交消息人士12日透露，美國常駐聯合國代表團11日向安理會朝鮮制裁委員會提交文件指出，朝鮮今年依舊反復通過在海上轉移物資的“倒貨”進口精煉石油產品，違反了安理會制裁決議。倒貨次數達79次。



共同社報道，外交消息人士稱，去年供應給朝鮮的精煉石油產品是2017年12月安理會決議規定的年供應上限50萬桶的7倍，“今年也是同樣的程度”。該人士強調：“美國要求的並非新的制裁，而是完全履行現有制裁。”該文件由美國、日本等26國聯名。



文件指出“限制進口精煉石油產品，對維持促使朝鮮實現無核化的壓力而言很重要”，要求制裁委員會通知聯合國成員國立即停止供應石油。美國去年7月向制裁委員會提交同樣的文件，但俄羅斯和中國提出異議，最終未得出結論。



各國有義務每30天向制裁委員會報告對朝鮮的石油供應量。在過去兩年間，向朝鮮合法供應精煉石油產品並進行報告的只有中俄兩國。



另一方面，美國國務院朝鮮政策特別代表比根12日在紐約的美國常駐聯合國代表團所在地，召集安理會成員國及日本、韓國的常駐聯合國代表等開會。出席會議的日本常駐聯合國代表別所浩郎表示：“在新加坡舉行的美朝首腦會談正好過去1年，美國通報了對現狀的認識。”