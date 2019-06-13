黨內初選結束　蔡英文改嗆郭台銘

府方今天安排蔡英文在迴廊與媒體談話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選民調結果今天出爐，蔡英文下午以迴廊談話的方式，談及有關香港議題。媒體問到國民黨初選參選人、鴻海董事長郭台銘早上就先預祝蔡初選過關，還強調要跟蔡比一比經濟。蔡英文則嗆郭說，當“總統”不只是要懂經濟。



蔡英文不管是談到香港議題或是黨內初選，表情都很嚴肅，但聽到郭台銘的問題，則露出笑容還對郭說，“董事長最近常說他是一個經濟人，對上半個經濟人”，正確講法應該是，“一個現任‘總統’主導‘國家’大政，全方面守護這個‘國家”，與一個企業家對比吧”。



民進黨初選電話民調10日起開始進行，12日順利完成，上午10點半進行民調資料開封，中午12點半舉行記者會，記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



郭台銘早上就預言蔡英文初選會勝出，還強調跟蔡比一比談經濟，蔡英文聽完這個問題，才有了笑容。



蔡英文說，當“總統”不只是要懂經濟，更重要還要知道很多“國家”大政，還要精準掌握國際局勢，讓“國家”走在正確道路上，這個都是當“國家”領導人的責任。