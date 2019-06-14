張佑宗：蔡、柯廝殺是韓2020勝出機會

張佑宗。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）台灣大學社會科學院副院長兼政治學系主任張佑宗接受中評社專訪表示，民進黨由蔡英文出線，中國國民黨若由高雄市長韓國瑜出線，韓的勝選機會存在於蔡英文與無黨籍台北市長柯文哲在中間選票的激烈廝殺。若蔡、柯選情維持緊繃，雙方都取得30至35%的支持度，而韓掌握35至40%的支持率就能勝出。



張佑宗，台灣大學政治學系學士、碩士，政治大學政治學博士，專長比較政治與民主化，台灣政經發展與政治學計量方法，大數據專家。



張佑宗接受中評社專訪表示，對國民黨2020較有影響的是郭台銘與韓國瑜的內鬥越來越明顯，包括這幾天郭一直在批評全力捧韓的旺中集團，兩強之間劍拔弩張的結果，對國民黨將會是非常大的內傷。而且現在國民黨中央與民進黨中央陷入相同的“被架空”困境，黨內初選的參選人力量都比黨中央強，國、民兩黨中央都壓不住，初選後的整合力道會是問號，但民進黨的內部凝聚力還是比較強一點，會較國民黨狀況好些。



張佑宗研判，未來國民黨若是由韓國瑜出線，由於黨內派系整合、當選高雄市長短期內落跑選2020正當性不足等因素，韓的選票已有35至40%的天花板，在2020大選中變得不再是主角。韓國瑜會不會贏，完全是看蔡英文與柯文哲之間廝殺是否激烈，最後選票的流動會成為三種情況，流向柯、流向蔡，或選情緊繃票平均分配，而只有選情緊繃、沒有策略性投票的情況，韓才能勝出2020。



張佑宗解釋，韓國瑜約有35至40%的支持率，蔡英文與柯文哲差不多都有30至35%的支持，而因為蔡與柯在票源上有高度重疊性，可能會出現互相棄保與選情緊繃兩種情況。蔡、柯雙方只要出現一方弱勢，選票流向另一方，就會超過韓的支持而勝出。相反來說，若蔡、柯選情緊繃，彼此都維持30至35%的支持，韓就能勝出，2020大選可能會非常類似三強鼎立的2000大選。





被問到若柯文哲不參選2020，蔡英文與韓國瑜誰會勝出？張佑宗認為，蔡英文的贏面會比較大，因為近期的香港議題可說幫了蔡英文一大把，韓的相關回應又不被人民所接受。



張佑宗指出，韓國瑜在五點聲明後，形勢就開始往下走，之所以需要每週都舉辦一次造勢大會，主要的目的就是希望增加曝光度、製造聲勢，證明自己是國民黨內的領先者，可以動員到這麼多人來支持，在全台每個地方產生遍地開花的作用。但韓從沒想過在初選階段舉辦這種造勢大會，會有什麼樣的負面影響，雖在初選有加分，但對2020大選會是扣分的。



張佑宗說，韓國瑜的造勢大會，會因為正當性、沒有政績證明其能力的情況下，造成失去中間選民、年輕選票的支持，且也會造成黨內分裂的趨勢，對往後的整合工作增加困難度。